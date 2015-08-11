14 и 15 марта в Калуге состоится Ярмарка загородной недвижимости

Благодаря этому жители региона смогут познакомиться с разнообразием вариантов загородного жилья и проконсультироваться со специалистами ведущих строительных компаний Калужской области

Сбер приглашает калужан принять участие в «Ярмарке загородной недвижимости», которая состоится 14 и 15 марта по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А. Посетители познакомятся с инновационными технологиями возведения домов, получат информацию об условиях покупки земельных участков и действующих программах ипотечного кредитования.

Выставка будет работать 14 марта с 09:00 до 18:00, 15 марта с 10:00 до 15:00. Вход свободный.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«За последний год мы отмечаем рост индивидуального жилищного строительства в Калужской области. В регионе более 50 аккредитованных строительных компаний, и с началом нового строительного сезона мы решили собрать вместе все актуальные предложения по частным домам. Такое мероприятие может быть особенно полезно тем, кто сталкивается с необходимостью оценки различных аспектов покупки дома впервые. Ярмарка позволит потенциальным покупателям избежать ошибок при выборе кредитных продуктов, ознакомиться с предложениями строительных компаний, сравнить условия и выбрать наиболее подходящий вариант. Уверен, наше мероприятие поможет жителям Калужской области получить ответы на самые важные жилищные вопросы».

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