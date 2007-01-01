В калужской икре не нашли ДНК рыбы

О результатах проверки продукции, произведенной на предприятии ООО «ТаймФиш» в Балабаново, 10 марта сообщило управление Россельхознадзора по Калужской области.

Икру горбуши признали фальсификатом.

- Исследования, проведенные в лаборатории подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции (ФГБУ «НЦБРCП») показали, что данный продукт является фальсификатом, поскольку в его составе вовсе отсутствовала ДНК рыб, - говорится в комментарии ведомства. - Также были выявлены несоответствия по микробиологическим показателям.

Из оборота изъяли почти 6 тонн икры. Ее продавали в Воронежской и Саратовской областях.

На днях управление Россельхознадзора получило информацию, что фальсификат уничтожили.