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В Калужской области прогнозируют дожди

По данным синоптиков, 11 марта будет преобладать облачная погода.
Дмитрий Ивьев
11.03, 05:50
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Температура воздуха составит от +3 градусов утром до +12 градусов днем, что обеспечит достаточно комфортные условия для прогулок и активного отдыха.

Однако небольшой дождь может добавить неудобств, поэтому специалисты рекомендуют взять с собой зонт или дождевик.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду, практически не создавая помех при нахождении на улице.

Для водителей условия на дорогах останутся благоприятными, однако из-за возможных осадков дорожное покрытие может стать местами скользким.

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