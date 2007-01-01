В Калужской области прогнозируют дожди

По данным синоптиков, 11 марта будет преобладать облачная погода.

Температура воздуха составит от +3 градусов утром до +12 градусов днем, что обеспечит достаточно комфортные условия для прогулок и активного отдыха.

Однако небольшой дождь может добавить неудобств, поэтому специалисты рекомендуют взять с собой зонт или дождевик.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду, практически не создавая помех при нахождении на улице.

Для водителей условия на дорогах останутся благоприятными, однако из-за возможных осадков дорожное покрытие может стать местами скользким.