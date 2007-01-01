В Калужской области резко выросла заболеваемость гриппом

За неделю, с 3 по 9 марта, врачи выявили 218 случаев.

Это почти в два раза больше, чем за предыдущие семь дней, сообщили 10 марта в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Грипп зафиксирован в Калуге (156 пациентов) и восьми районах.

Заметно превышен эпидемический порог и по ОРВИ. За неделю заболели более 14 тысяч человек. Рост составил 18%. В Калуге средние показатели за предыдущие годы превышены в полтора раза.

Чаще стали болеть калужане всех возрастов.

В больницы попали 76 человек.