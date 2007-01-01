Калужская область попала в лидеры рейтинга по безработице

По итогам 2024 года показатель безработицы в нашем регионе снизился до 1,2%.

Это шестой самый низкий уровень в России.

Еще меньше зарегистрированных безработных только в Москве, Амурской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Нижегородской области, говорится в исследовании «РИА Новости».

В среднем на поиск работы в Калужской области уходит 4,5 месяца.

Отметим, что за последние два года наш регион заметно поднялся в этом рейтинге – в 2022-м было 34 место.