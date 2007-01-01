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Общество

В ТОС «Суворовская» подвели итоги и наградили активистов

Дмитрий Ивьев
10.03, 08:24
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Председатель общины, депутат Гордумы Максим Платов представил отчёт, посвящённый основным направлениям деятельности ТОС, а также обсудил с членами совета планы по благоустройству и развитию микрорайона.

На территории общины был выполнен большой объём работ по ремонту дворов и межквартальных проездов, отремонтирована улица Огарева, установлено новое оборудование на детских площадках и малые архитектурные формы во дворах. Также было отремонтировано помещение подросткового клуба «Полёт» По инициативе членов общины был организован песенный фестиваль «Здравствуй, милая Калуга», посвящённый 110-летию Серафима Туликова. Регулярно проводятся спортивные состязания для детей и подростков. Члены ТОС оказывали помощь участникам специальной военной операции, активно участвовали в работах по благоустройству и озеленению, проведении субботников.

«Искренне благодарю членов ТОС за помощь и поддержку, неравнодушное отношение к нашему микрорайону, личный вклад в его благоустройство! Уверен, общими усилиями мы многого добьемся. Будем и дальше работать на благо каждого жителя нашего округа!» – подчеркнул Максим Платов

«Благодарю вас за активную позицию и плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом! Желаю здоровья, успехов, благополучия, мира и добра, плодотворной работы на благо Калуги и калужан!», – обратился к членам общины Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, наградив активистов благодарственными письмами.

Депутаты поздравили членов общины с прошедшим Днём защитника Отечества и наступающим Международным женским Днём, творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

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