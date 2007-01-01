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Общество

Калужские бойцы поздравили женщин

Приветствие передал 8 Марта губернатор
Михаил Тырин
09.03, 13:52
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Добрые слова калужским женщинам передали солдаты калужского батальона.

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