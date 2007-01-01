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Общество

За четыре дня в Калуге родилось 55 малышей

Хорошими новостями поделилось управление ЗАГС 8 марта
Михаил Тырин
09.03, 11:19
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25 девочек и 30 мальчиков появилось в Калуге с 3 по 7 марта.

 За этот же срок заключили брачный союз 20 пар новобрачных.

Живите долго, живите счастливо!

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