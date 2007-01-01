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Новость дня Общество

В Калуге погода побила два температурных рекорда

Дмитрий Ивьев
08.03, 23:38
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О новых достижениях в субботу сообщила известный в городе метеоролог Татьяна Инкина.

В пятницу, 7 марта, воздух в городе прогрелся до 13,4 градуса. Рекорд этого дня держался с 2020 года и был равен +12,7.

Побит и рекорд 8 марта. В том же 2020-м температура составляла +10,2 градуса. Точный показатель нынешней праздничной субботы станет известен чуть позже, но он явно побьет рекорд.

Теплым обещает быть и воскресенье.

ВНИМАНИЕ!

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