В Калуге погода побила два температурных рекорда

О новых достижениях в субботу сообщила известный в городе метеоролог Татьяна Инкина.

В пятницу, 7 марта, воздух в городе прогрелся до 13,4 градуса. Рекорд этого дня держался с 2020 года и был равен +12,7.

Побит и рекорд 8 марта. В том же 2020-м температура составляла +10,2 градуса. Точный показатель нынешней праздничной субботы станет известен чуть позже, но он явно побьет рекорд.

Теплым обещает быть и воскресенье.