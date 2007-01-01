В Калуге за неделю родились 55 детей

Статистику с 3 по 7 марта опубликовал городской загс.

В 30 семьях на свет появились мальчики, в 25 – девочки.

Всего в 2025 году в Калуге уже родились 650 детей.

Также за неделю сыграли 20 свадеб, с начала года – 309.