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Общество

Стала известна судьба мужчины, которого искали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
08.03, 11:12
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Сергей Цыганов исчез в Москве 17 февраля, но мог находиться в нашем регионе.

В субботу поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что мужчина найден живым.

Волонтеры поблагодарили калужан за помощь в поисках.

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