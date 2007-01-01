В Калуге средняя зарплата превысила 130 тысяч рублей в месяц
Свежие официальные данные на днях представил Калугастат.
В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в декабре 2024 года.
По области зарплата составила 114 640 рублей, увеличившись за год на 29%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.
На первое место резко вырвалась Калуга. Далее следуют Обнинск, Боровский и Тарусский районы.
Самые низкие доходы в Медынском и Думиничском районах.
Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:
- Калуга 131 622 рубля,
- Обнинск 129 115 рублей,
- Боровский район 114 623 рубля,
- Тарусский район 104 151 рубль,
- Жуковский район 101 102 рубля,
- Ферзиковский район 101 085 рублей,
- Малоярославецкий район 92 885 рублей,
- Дзержинский район 91 375 рублей,
- Бабынинский район 91 141 рубль,
- Козельский район 84 571 рубль,
- Износковский район 84 327 рублей,
- Перемышльский район 82 233 рубля,
- Юхновский район 79 706 рублей,
- Людиновский район 77 246 рублей,
- Барятинский район 72 798 рублей,
- Кировский район 71 465 рублей,
- Куйбышевский район 71 416 рублей,
- Ульяновский район 69 375 рублей,
- Мещовский район 69 375 рублей,
- Мосальский район 68 626 рублей,
- Хвастовичский район 66 134 рубля,
- Сухиничский район 65 812 рублей,
- Спас-Деменский район 64 310 рублей,
- Жиздринский район 64 288 рублей,
- Медынский район 61 792 рубля,
- Думиничский район 59 825 рублей.