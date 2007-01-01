В Калуге средняя зарплата превысила 130 тысяч рублей в месяц

Свежие официальные данные на днях представил Калугастат.

В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в декабре 2024 года.

По области зарплата составила 114 640 рублей, увеличившись за год на 29%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.

На первое место резко вырвалась Калуга. Далее следуют Обнинск, Боровский и Тарусский районы.

Самые низкие доходы в Медынском и Думиничском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом: