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Новость дня Общество

В Калуге средняя зарплата превысила 130 тысяч рублей в месяц

Свежие официальные данные на днях представил Калугастат.
Дмитрий Ивьев
08.03, 13:55
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В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в декабре 2024 года.

По области зарплата составила 114 640 рублей, увеличившись за год на 29%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.

На первое место резко вырвалась Калуга. Далее следуют Обнинск, Боровский и Тарусский районы.

Самые низкие доходы в Медынском и Думиничском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  1. Калуга 131 622 рубля,
  2. Обнинск 129 115 рублей,
  3. Боровский район 114 623 рубля,
  4. Тарусский район 104 151 рубль,
  5. Жуковский район 101 102 рубля,
  6. Ферзиковский район 101 085 рублей,
  7. Малоярославецкий район 92 885 рублей,
  8. Дзержинский район 91 375 рублей,
  9. Бабынинский район 91 141 рубль,
  10. Козельский район 84 571 рубль,
  11. Износковский район 84 327 рублей,
  12. Перемышльский район 82 233 рубля,
  13. Юхновский район 79 706 рублей,
  14. Людиновский район 77 246 рублей,
  15. Барятинский район 72 798 рублей,
  16. Кировский район 71 465 рублей,
  17. Куйбышевский район 71 416 рублей,
  18. Ульяновский район 69 375 рублей,
  19. Мещовский район 69 375 рублей,
  20. Мосальский район 68 626 рублей,
  21. Хвастовичский район 66 134 рубля,
  22. Сухиничский район 65 812 рублей,
  23. Спас-Деменский район 64 310 рублей,
  24. Жиздринский район 64 288 рублей,
  25. Медынский район 61 792 рубля,
  26. Думиничский район 59 825 рублей.

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