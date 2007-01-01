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Общество

В Калугу приехала известная оперная певица

Дмитрий Ивьев
07.03, 18:00
0 906
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В пятницу, 7 марта, губернатор Владислав Шапша вручил букет народной артистке России Хибле Герзмава.

Это розы сорта «Калуга».

Певица станет участницей проекта к 80-летию Победы. Она выступит вместе с дирижёром Владимиром Спиваковым.

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