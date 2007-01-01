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Новость дня Общество

Верблюда спасли от сибирской язвы в Калужской области

Дмитрий Ивьев
08.03, 07:50
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Животному по имени Эмир сделали прививку от этой болезни в деревне Кабицыно Боровского района.

- В рамках проведения плановых противоэпизоотических мероприятий отбирали пробы крови у верблюда для проведения исследований на су-ауру, бруцеллез и сап, - рассказал 7 марта председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Евгений Водолазов. - Эмир также прошёл аллерготест на туберкулез и получил прививку против сибирской язвы.

Также в Боровском районе ветврачи проверили осликов Лелю и Боню.

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