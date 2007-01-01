Верблюда спасли от сибирской язвы в Калужской области

Животному по имени Эмир сделали прививку от этой болезни в деревне Кабицыно Боровского района.

- В рамках проведения плановых противоэпизоотических мероприятий отбирали пробы крови у верблюда для проведения исследований на су-ауру, бруцеллез и сап, - рассказал 7 марта председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Евгений Водолазов. - Эмир также прошёл аллерготест на туберкулез и получил прививку против сибирской язвы.

Также в Боровском районе ветврачи проверили осликов Лелю и Боню.