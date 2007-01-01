Калужан порадует теплая погода
По данным синоптиков, 9 марта в Калужской области будет преимущественно малооблачно.
Температура воздуха составит от +1 градуса утром до +11 градусов днем, что сохранит комфортные условия для прогулок и активного отдыха.
Осадков не ожидается.
Западный ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду.
Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться по погоде, выбирая легкую, но утепленную одежду, так как температура может немного снижаться в вечерние часы.
Теплая и безоблачная погода станет приятным завершением праздничных дней для всех жителей региона.