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Калужан порадует теплая погода

По данным синоптиков, 9 марта в Калужской области будет преимущественно малооблачно.
Дмитрий Ивьев
09.03, 05:50
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Температура воздуха составит от +1 градуса утром до +11 градусов днем, что сохранит комфортные условия для прогулок и активного отдыха.

Осадков не ожидается.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться по погоде, выбирая легкую, но утепленную одежду, так как температура может немного снижаться в вечерние часы.

Теплая и безоблачная погода станет приятным завершением праздничных дней для всех жителей региона.

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