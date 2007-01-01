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Новость дня Общество

Необычная погода ждет Калужскую область

Дмитрий Ивьев
08.03, 05:50
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Вместо слякоти и промозглого ветра, как часто бывает на 8 Марта, синоптики обещают солнце и +11 градусов.

В субботу будет малооблачно, что создаст отличные условия для праздничных прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Температура воздуха составит от +6 до +11 градусов Цельсия, что значительно выше средних показателей для этого времени года.

Осадков не прогнозируется, атмосферное давление останется стабильным.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, практически не доставляя дискомфорта при нахождении на улице.

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