Необычная погода ждет Калужскую область

Вместо слякоти и промозглого ветра, как часто бывает на 8 Марта, синоптики обещают солнце и +11 градусов.

В субботу будет малооблачно, что создаст отличные условия для праздничных прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Температура воздуха составит от +6 до +11 градусов Цельсия, что значительно выше средних показателей для этого времени года.

Осадков не прогнозируется, атмосферное давление останется стабильным.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, практически не доставляя дискомфорта при нахождении на улице.