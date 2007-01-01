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Общество

Губернатор встретился с новым составом Общественной палаты Калужской области

Это уже седьмой созыв.
Дмитрий Ивьев
07.03, 14:43
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- Прежний состав работал три года. И в непростых условиях многое сделал для укрепления в регионе гражданского общества, - подчеркнул 7 марта Владислав Шапша. - Помогал справиться со сложными вызовами. Спасибо за работу.

По его словам, состав палаты обновился почти на треть. Среди новых участников участники СВО Артур Титов и Виталий Новоселов, министр молодежного правительства региона Ольга Новикова, директор Калужского техникума электронных приборов Галина Баранова.

Председателем Общественной палаты вновь избрана Оксана Милованова.

- Рассчитываю на поддержку нового состава палаты. Среди приоритетов также реализация новых нацпроектов, развитие некоммерческого сектора, патриотическое воспитание молодёжи, - заявил глава региона. - Уверен, инициативы, экспертная оценка нового состава палаты вновь будут востребованы. Позволят региону идти вперед. А жители - увидят практические результаты этой работы.

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