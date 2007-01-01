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Общество

Количество браков увеличилось в Калужской области

А разводов наоборот стало меньше.
Дмитрий Ивьев
07.03, 12:15
0 732
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Данные за начало 2025 года в пятницу опубликовал региональный загс.

Появились 636 новых семей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

А вот разводов стало на 30% меньше.

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