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Новость дня Общество

Власти Калуги заявили, что цветами на улицах торгуют нелегально

Множество торговцев в преддверии 8 Марта вышли на улицы Кирова и Плеханова.
Дмитрий Ивьев
07.03, 14:42
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Но разрешений у них нет. В пятницу ситуацию прокомментировали в городской управе.

- По информации управления экономики и имущественных отношений, Городская Управа не выдавала разрешения на торговлю цветами. Это несанкционированная торговля. Сотрудники управления экономики и имущественных отношений ежедневно осуществляют проверочные выходы и пресекают подобное. Привлечь к административной ответственности возможно только с участием сотрудников УМВД в целях получения паспортных данных и составления протоколов. Совместные рейды проходят еженедельно. Также информация о нарушениях в сфере уличной торговли передана в УМВД по г. Калуге.

Напомним, за тюльпаны в этом году просят уже 150 рублей.

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