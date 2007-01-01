Власти Калуги заявили, что цветами на улицах торгуют нелегально

Множество торговцев в преддверии 8 Марта вышли на улицы Кирова и Плеханова.

Но разрешений у них нет. В пятницу ситуацию прокомментировали в городской управе.

- По информации управления экономики и имущественных отношений, Городская Управа не выдавала разрешения на торговлю цветами. Это несанкционированная торговля. Сотрудники управления экономики и имущественных отношений ежедневно осуществляют проверочные выходы и пресекают подобное. Привлечь к административной ответственности возможно только с участием сотрудников УМВД в целях получения паспортных данных и составления протоколов. Совместные рейды проходят еженедельно. Также информация о нарушениях в сфере уличной торговли передана в УМВД по г. Калуге.

Напомним, за тюльпаны в этом году просят уже 150 рублей.