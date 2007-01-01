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Общество

В Калужской области назвали сроки весенней охоты

В пятницу, 7 марта, информацию опубликовало министерство природных ресурсов и экологии.
Дмитрий Ивьев
07.03, 13:03
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Весенняя охота на боровую дичь и водоплавающую дичь в регионе пройдет в двух зонах – южной и северной.

В южной зоне охота на боровую и водоплавающую дичь пройдет в период с 28 марта по 6 апреля. Это Бабынинский, Думиничский, Жиздринский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский и Хвастовичский районы.

В северной зоне охота будет открыта с 4 по 13 апреля. К ней относятся Барятинский, Боровский, Дзержинский, Жуковский, Износковский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Тарусский, Ферзиковский и Юхновский районы.

Добыча селезней уток с использованием живых подсадных уток будет разрешена в охотничьих угодьях области с 28 марта по 30 апреля.

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