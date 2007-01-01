В Калужской области зафиксировали самую низкую в ЦФО инфляцию

Дмитрий Ивьев

По итогам 2024 года она составила 9,1%, сообщили 7 марта в правительстве региона.

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Дмитрий Ивьев 1290 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники