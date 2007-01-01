В Калужской области зафиксировали самую низкую в ЦФО инфляцию
По итогам 2024 года она составила 9,1%, сообщили 7 марта в правительстве региона.
Вопросы цен обсуждались в пятницу на совещании, которое провел министр конкурентной политики Николай Владимиров.
В рейтинге минимальных розничных цен на борщевой набор среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает пятое место (482,89 рубля).
По мнению министра, основное влияние на сдерживание роста потребительских цен оказала работа с руководством предприятий торговли. 233 магазина применяют пониженную надбавку в 10% при реализации от 25 до 29 видов продовольственных товаров.