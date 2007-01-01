В Калуге потеплеет до +10

Теплую весеннюю погоду на этой неделе обещают в нашем регионе синоптики.

Уже в четверг воздух может прогреться до +6.

В пятницу должно быть малооблачно и +10.

На выходных в регионе также ожидается солнечная погода. Температура воздуха – до +10 градусов.