Состояние Ерденевского полигона контролируют в Калужской области

В одном месте вновь пошел дым. Сейчас там ведутся работы, рассказал 4 марта глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Мониторинг состояния мусорного полигона ведется непрерывно.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что распоряжение о переводе этого участка в земли промышленного назначения уже находится на согласовании в федеральном правительстве. При получении необходимых бумаг можно будет вести рекультивацию.