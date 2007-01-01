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Общество

Состояние Ерденевского полигона контролируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.03, 13:22
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В одном месте вновь пошел дым. Сейчас там ведутся работы, рассказал 4 марта глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Мониторинг состояния мусорного полигона ведется непрерывно.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что распоряжение о переводе этого участка в земли промышленного назначения уже находится на согласовании в федеральном правительстве. При получении необходимых бумаг можно будет вести рекультивацию.

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