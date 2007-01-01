В Калужской области рассказали о достижениях в рамках проекта «Эффективный регион»

Регион участвует в нем с 2024 года.

Губернатор Владислав Шапша 4 марта подвел первые итоги вместе с заместителем генерального директора «Росатома» Сергеем Обозовым на межрегиональной конференции.

В качестве примеров Шапша рассказал, что оптимизация посещения бассейна в спортивной школе помогла увеличить его посещаемость на 30%.

В одной из школ улучшили адаптацию молодых педагогов. А коммунальщики в два раза увеличили производительность труда по ямочному ремонту.

- И таких, пусть небольших, но конкретных примеров, когда за счет внедрения технологий бережливого производства удалось достичь хороших результатов, немало, - заявил Шапша.

Калужская область начинала с проектов в наиболее значимых сферах. В 2025 году запустят еще более 60.

- Направления выбраны с учетом наиболее острых обращений жителей, поступающих в ЦУР, - пояснил губернатор.