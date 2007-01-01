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Общество

В Калужской области ввели карантины из-за бешенства, лейкоза и бруцеллеза

О ситуации с болезнями животных во вторник сообщил председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов.
Дмитрий Ивьев
04.03, 14:35
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По данным на 1 марта, по единичным случаям бруцеллеза в Жиздринском и Спас-Деменском районах.

Один очаг бешенства выявлен в Мосальском районе.

Кроме того, зафиксированы 142 очага по лейкозу крупного рогатого скота во всех районах, кроме Боровского, Жуковского, Медынского, Обнинска и Калуги. В 97 случаях заболели животные в личных подсобных хозяйствах.

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