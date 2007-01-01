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Общество

Вторая в этом году бригада калужских медиков вернулась из Первомайска

Дмитрий Ивьев
04.03, 12:41
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В феврале года в составе команды калужских специалистов работали: хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, невролог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, стоматолог, медицинская сестра-анестезист, операционная медицинская сестра и медицинская сестра перевязочной.

- Во время командировки наши медики оказали помощь 3 260 пациентам, - рассказали 4 марта в министерстве здравоохранения Калужской области. - Из них плановая медицинская помощь оказана 1 575 гражданам. Неотложная и экстренная помощь оказана 1 685 пациентам. Проведено 397 операций.

В феврале совершены два выезда в Горское и Карбонит, осмотрен 71 человек.

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