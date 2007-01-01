+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша пообщался с участниками СВО из Малоярославецкого района
Общество

Владислав Шапша пообщался с участниками СВО из Малоярославецкого района

Встреча прошла 3 марта во время визита главы области в район.
Дмитрий Ивьев
04.03, 07:00
0 146
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Участников интересовало решение жилищного вопроса.

Как отметил Шапша, эта проблема прорабатывается на федеральном уровне.

- Поставил задачу тщательно подходить к выбору площадок для предоставления земельных участков под жилищное строительство, - подчеркнул губернатор. - Чтобы был доступ к коммуникациям.

Он также обсудил с военнослужащими другие актуальные для них вопросы.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdlQ1g0YWY0Z1VCNW1kOFJaV2Q5b2c9PSIsInZhbHVlIjoiRjhSWHovdk9GQmR3Szd4UXYyNGdUK3JXaHRURll3alFEejFBVS8wVjF4NWNVZlMwbU5wb2x3c0tvM2RjR29SV1FUb3B5NXUrU0l4a1VkampISmVIZXJXQTBCSkVoa01SRlZBd3l2NENsQTNqMkpmL1FNRkpFN25HV29WZTIyODV6UmxXY2VxZjQyOU9EV0FlV2FEclo4S2c5bkhqWGxyRHRWY3JOK25oT21LS2FucWVpKzZ1aTU0R0syamdid3c4bGhMVGcvdUN2eTlFQU1MZEZTOFVsUWJ5M2RCcFFxQ3U1VzVqSGdBOFg0bnRUYi9LdHFtTnJTSVo2QzV5aW1pRXlqeGdRcWZwQTFSRGhaS3V2MXpMdytwYVlYSFJaR2JQT3BhMkRxL3ZZMlNqUEpKUVNQUFBoUnVZKzBkVC9tL2lDY0JxNHU5aTNmYjNLSnlWZ2RrdjYyTFVJTXRHeDFQR2VlQldWVUJiRmt5VUtkUkxjQlFmWjBrODBaZmtxaHdMTXF3TzUva0tFME03SDhXbFlaWGN6TThRNFh6NTRqbFJCdG1TWE5yVEYxT3kvRy9RcjczdktiVlVMOGp3LzhQcyIsIm1hYyI6ImEwZjdkOGExMTcwMDU3NDFkOGU0ODcyZjZkYjhlODFiODgxNzk4ZDA5YWJjMzgzZGJmYWZjOGI4ODYxZWJhNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBLbHcxRGxuUVp6UjAyVlB3ZXFnY2c9PSIsInZhbHVlIjoibUR2bEE1YW54bDgrN0hqOS9yRTNlTVJqQTh0SmFlSHYyZGZvU0dkQmhzblFIcmJnT1RseVhkRWxBU3NHYmtBZEhvQ2tYNGNsUkUxY29ieGp1SklOMHdXb1hNdjFjK2JUYVJlVWlwbHpGK2FkU3M3OVdtWXloeVQ3c1FqZkttR3VHalZMQ2gwNFdjbC8zc0RYejlDVjI0VVA0VTdqY0RWSjF1S1lEWkhFUmNHZUNDeHdOV2k5cm1XRkMrWHNJaTJNR0Z6NFhkZWtuNmNiditLNmgxRXlVNEd5YzAraUZBZjNnbjYxTUN0bmtKR1pheTIzdWNCbWw2Wjdib1V6QUdkRlFnazZtMCtZb2FnMG14Nmp2aVAyUTE4TUx4cW93R2ZDeU9ZWmZEekI5VkN2ZDNPWVdIQTFCWXBId1BQbnByK0w1Tk1iTDQ1RkxTN3lwN3c4TklzcWFZb0lDM0dZWlo3N1U5NHpuQ0crbzFkRVF2b2poVDNaL0JNaFBVbWY1TzlNUXNFandLY0l6QzIrckNXaUt0TlhVaitzUkdOZlBNZWdOaUtYV0k3SXd4ekRCckZqR3czUm5PUFVpZFFFVkdhTTlzS0FjYXNyUXJhT0M1Ny84TXdZQzJGUHBGVm5oVXpwNEtERUM5Umt0d3lYQVRLdGF4TWZFL0tNd0J4bm5mNm8zWHFJWnB5L0xsQXdDQThwOWt6T2xqQzB1Qm02NzZnOHhtQytMQWdrYlQyekRXYmdyWXJLRE5YTDl4TVptTUJEcVhZMXcxemRtL01lcTFaQm1aYmRsc2Y4SXdKWWFvb1JHY08rZGtCUGVOdVM2QUllaWptU2dRdVV3cGdSeUdTeCIsIm1hYyI6ImQwNmY1MmFkOTUwOGMxMWIxYmM5Yzg5OGUyZTc1M2VhMmQ2OTNlNjA0ZTY4N2EwZmRiYjMxNGNjZTY1Mzg5YjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+