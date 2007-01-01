Владислав Шапша пообщался с участниками СВО из Малоярославецкого района
Встреча прошла 3 марта во время визита главы области в район.
Участников интересовало решение жилищного вопроса.
Как отметил Шапша, эта проблема прорабатывается на федеральном уровне.
- Поставил задачу тщательно подходить к выбору площадок для предоставления земельных участков под жилищное строительство, - подчеркнул губернатор. - Чтобы был доступ к коммуникациям.
Он также обсудил с военнослужащими другие актуальные для них вопросы.