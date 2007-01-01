Нового космонавтика в Калуге посвятят бездомным животным

В следующую субботу, 15 марта, его откроют на улице Литвиновской, 2Б, сообщили организаторы.

Начало мероприятия – в 13:00.

Фигурку установят, чтобы привлечь внимание к приюту для бездомных животных.

- Трудно переоценить вклад бездомных собак в освоение Космоса - именно такие животные, по ряду причин, лучше подходили на роль испытателей, - говорится в сообществе, посвященном калужским космонавтикам. - Первым живым существом в космосе стала Лайка. К сожалению, ее судьба сколь героична, столь и трагична - ей не суждено было вернуться на Землю, она погибла в тесном летательном аппарате. Но в наших фантазиях она встретилась с Космонавтиком Надей на просторах Вселенной, и они оба больше никогда не будут одиноки.