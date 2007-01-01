+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество DOGMA приняла участие в масленичных гуляниях в Калуге
Новость дня Общество

DOGMA приняла участие в масленичных гуляниях в Калуге

Девелоперская компания DOGMA, строящая в Калуге многофункциональный жилой комплекс «Космопарк», приняла участие в масленичных гуляниях и поздравила горожан. Площадку посетили свыше 1000 человек.
04.03, 11:05
0 346
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В минувшее воскресенье на Театральной площади Масленицу провожали веселыми гуляниями – песнями, танцами, народными забавами, спортивными играми и угощениями. DOGMA развернула на площади шатер с яркой фотозоной и традиционными русскими развлечениями.

На площадке выступали артисты, ребята всех возрастов могли попробовать себя в мастер-классах по созданию кукол из соломы и росписи деревянных ложек. Калужские богатыри состязались в перетягивании каната, боях подушками на бревне, поднятии гири на скорость и в других народных играх. Также работала кузница, где каждый мог отчеканить сувенирную монету на память. Гостей праздника угощали карамельными «петушками» с пожеланиями от компании.

DOGMA является социально ориентированной компанией и стремится активно участвовать в жизни городов присутствия. В день празднования широкой Масленицы подобные мероприятия прошли в Московском регионе и Краснодарском крае.

В Калуге девелоперская компания DOGMA возводит жилой квартал «Космопарк». Предполагается, что он станет для горожан новым центром притяжения, насыщенным социальной активностью и современной инфраструктурой. В будущем в нем откроется центр «DOGMA Клуб» для развития формата добрососедства. Подобные комьюнити-центры уже зарекомендовали себя в Краснодаре, где регулярно проходят совместные празднества.

Реклама. Информация на момент публикации. ООО Специализированный застройщик «Д-Финанс». Erid: 2VfnxveiAWL
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6InowMjkzM2h2bm9ZY211RENadXhpQWc9PSIsInZhbHVlIjoiRVJkTlJwUnMvMXdBdDZVT2ZBS2NzanFaUnBTOXRRb1J4YVAvdk5CSlg1c2tYUU1GeVo4UStnT002QTNMZS84RThxczR6bEI1aUt3L1hhdmY2eWFEQ0FLdVdMRjQzRmgzdzRrNDZ2ZWhtbVg3Wi9zNjZpM2RJbCsxemFveHZ0YmRFY0paZFhIVHBtNVJDZjBtV3ZjaTBJejlCeE5TQ2RNMUZEelRYV2V2eVl0NTk3bXZOZEF5QVZEYmx0QjFWT08xMVVqNjI3cTJBNENKcFFyQWx4MXVDZkN6bVdJUDVoWGcxd2Jjbm80Z1N1Vm5McFpDQkN2cjlMUFZoeVhPSlBVd2dzOVl4UkRxT1RCbHJBTEpQTWFTTWdYc3NybDhVcmV5Z09EcEtUd3dTZ0xXZTd0NjQ5VTRJa1hPN1VxMnc3U2lkMWMxanpZSWU2ZTg0T0V0VVlRLzBCYTlaMzhsdnBnS3lSNDJ0cHNqN2gzRW9LRkhMb1hTRHNpby9PaFVnQXRUZjQwVDM0c3ZQYTJwMFN5RzRDVkU2a2QzQkRqcVBYTmVubTF2NWF5cTVNT1RJTk04S3pXN29uRnA2djZDMWNmRCIsIm1hYyI6ImM4M2NjOTVhNWU5NTE2ZWFhYjc3OGQ2YzRiYmYwNjE3ZjkyNDJmZmQxYTE3ZTBjN2I2ZGU0YmY1ZjIwODI2NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxUcVNlZmI4cXlhaEMvdWUxS2I1a0E9PSIsInZhbHVlIjoiSHZTSzhrZGxGYmJFSzh3aWJPb2JEakZRZkdRUnNoZHlJOEFaRDRsUU0wWStyOC8zZ24xODVCcEpRQjdUYU5rMy9hR3o3V0lIYU5kK0p6bnREUU9ia3ByS0VPUjRwYVlBUGRWUi8zRm1vcnhTS0VBSDdaa1VlVkkvSHVadU5PWUNjNW1nMmIrOE5Pd0JYNnJvY3Z2VGoyb203NTdIL0lLbWdzdk45WlUwNk1XNFpGV3MxbnRwczIwd1pNVkdubEk3cEt6b285a253ZVdqUWRtbjBOT2szb2p0YnJuakM5cE9yblhzNVBxSitQM1NVU3dROHhjWGxQcGV0WDFpRTI5djJCc0ptbERjS2MvUEZYYmZuamhCN01VaityWTZaVHRJNk1uWEFpU25HWXFnRHhVVjV5bWd5dUJPYXZGOXovVlZQUWZIZ3ZRR2tVdCtBS2FwMTN0aWxJbEpRTmkza1h0cmRGbVhDSjVFQUtwZ2dwQkxWWk5Wc3lLMjk5ZFo1aWR1b2w5SHl6UnM1NnkwZDNkV3ZUMlRhckdKWG1ibENSRHRQMWp1Z2JjMmkrQjJEQVBZNVMyK2t4T3VtSXJpaHJ3U2JGTU5PUHVkZjJjQUF2YVIxRWZVbTBTdlRPMHMya0ltWFdPQW1Gellib3VTNVl2OHp3Tk5zYjEyL3o0eWNka29xWkkrMk5tU3FEY2ZlS3JpVWdMbDlKMm5tNjRTWVFTM2dtZXNCVUVpSjRBUDRvV3NtNk1wT0hmdEVDbkFmdEtrL0RHRjU1TFZWSHc2T3dNS1hTa2dnZElRYjlWY290WVcyRmdVaTdiOVpoOHUxWlNWa080MmFOKzdxTzFYTmtoNCIsIm1hYyI6IjRmYzVhOTU4MjEzNGY5YTVkN2Q2NTg3YjEwNDYzNTUzMDUxMWI0NWIwYTMxMzRhNzQwOWE3ZGE3NDliN2NiMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+