DOGMA приняла участие в масленичных гуляниях в Калуге

Девелоперская компания DOGMA, строящая в Калуге многофункциональный жилой комплекс «Космопарк», приняла участие в масленичных гуляниях и поздравила горожан. Площадку посетили свыше 1000 человек.

В минувшее воскресенье на Театральной площади Масленицу провожали веселыми гуляниями – песнями, танцами, народными забавами, спортивными играми и угощениями. DOGMA развернула на площади шатер с яркой фотозоной и традиционными русскими развлечениями.

На площадке выступали артисты, ребята всех возрастов могли попробовать себя в мастер-классах по созданию кукол из соломы и росписи деревянных ложек. Калужские богатыри состязались в перетягивании каната, боях подушками на бревне, поднятии гири на скорость и в других народных играх. Также работала кузница, где каждый мог отчеканить сувенирную монету на память. Гостей праздника угощали карамельными «петушками» с пожеланиями от компании.

DOGMA является социально ориентированной компанией и стремится активно участвовать в жизни городов присутствия. В день празднования широкой Масленицы подобные мероприятия прошли в Московском регионе и Краснодарском крае.

В Калуге девелоперская компания DOGMA возводит жилой квартал «Космопарк». Предполагается, что он станет для горожан новым центром притяжения, насыщенным социальной активностью и современной инфраструктурой. В будущем в нем откроется центр «DOGMA Клуб» для развития формата добрососедства. Подобные комьюнити-центры уже зарекомендовали себя в Краснодаре, где регулярно проходят совместные празднества.