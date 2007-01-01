На отчете в Малоярославце рассказали о планах и достижениях района

Мероприятие прошло вечером 3 марта.

На отчете главы районной администрации Вячеслав Парфенова присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По итогам глава региона обозначил основные моменты.

По вопросу полигона ТКО в Ерденево в правительстве РФ на согласование направили проект распоряжения о переводе участка из земель лесного фонда в земли промышленности.

- Это позволит приступать к проектированию и далее - рекультивации полигона, - подчеркнул губернатор.

Также завершаются ремонтные работы в Ильинской, Детчинской, Кудиновской школах. Начнется строительство детсада в деревне Терентьево.

В Малоярославце ведут масштабную модернизацию системы теплоснабжения. Там приведут в порядок семь котельных и восемь участков сетей. Обновится и 13 километров сетей водоснабжения. Станции водоочистки установят в Кудиново и Воробьево.

- По многим показателям район в числе лидеров: по объёму производства в АПК, суммарной стоимости отгруженной промпродукции, в цветочной отрасли. Но главное достижение – первое место в регионе по уровню рождаемости, - подчеркнул Владислав Шапша.