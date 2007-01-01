В Калуге предложили все питейные заведения разместить в одном месте

Такую идею 3 марта высказал городской голова Дмитрий Денисов, комментирую ситуацию с «наливайками».

- В городе нужно зонировать все эти питейные заведения, - уверен чиновник. - Разместить в одном месте, не разбрасывая подобные заведения точечно. На эту тему надо думать, подальше эти увеселительные заведения выносить.

Как именно это может быть реализовано, Денисов не уточнил.

По его словам, предприниматели, которые эксплуатируют определенные зависимости калужан, ставят во главу угла деньги.

- Поэтому они пытаются воспользоваться лазейками в действующем законодательстве. Либо вообще нарушают закон. Будем с ними бороться всеми законными способами, - рассказал Денисов.

Напомним, с марта в Калужской области ввели ограничения для питейных заведений. В частности, рассказал Денисов, закрылось кафе на улице Николо-Козинской, на которое жаловались местные жители.