Иностранные блогеры приехали в Калужскую область

Делегация посетила знаковые места региона по инициативе депутата Госдумы РФ Марии Бутиной.

Фото: правительство Калужской области.

С ней провел рабочую встречу губернатор Владислав Шапша.

- Наши гости из Германии, Франции, США и других стран побывали в областном центре, Боровском, Тарусском, Мещовском районе. Очень теплые отзывы, - заявил глава региона. - Миллионам своих подписчиков по всему миру они рассказывают о нашей области, как мы живём, как развиваемся. Что делаем для того, чтобы люди, близкие нам по духу, высококвалифицированные специалисты приезжали к нам. Развивали экономику, инвестировали в ее развитие, создавали семьи, обогащали нашу культуру. И просто помогают жителям других стран лучше понять Россию и наш народ.

Также он отметил, что с Бутиной они вместе будут работать в комиссии Госсовета по направлению «Кадры».