+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Иностранные блогеры приехали в Калужскую область
Общество

Иностранные блогеры приехали в Калужскую область

Делегация посетила знаковые места региона по инициативе депутата Госдумы РФ Марии Бутиной.
Дмитрий Ивьев
03.03, 14:48
0 676
Фото: правительство Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С ней провел рабочую встречу губернатор Владислав Шапша.

- Наши гости из Германии, Франции, США и других стран побывали в областном центре, Боровском, Тарусском, Мещовском районе. Очень теплые отзывы, - заявил глава региона. - Миллионам своих подписчиков по всему миру они рассказывают о нашей области, как мы живём, как развиваемся. Что делаем для того, чтобы люди, близкие нам по духу, высококвалифицированные специалисты приезжали к нам. Развивали экономику, инвестировали в ее развитие, создавали семьи, обогащали нашу культуру. И просто помогают жителям других стран лучше понять Россию и наш народ.

Также он отметил, что с Бутиной они вместе будут работать в комиссии Госсовета по направлению «Кадры».

Новости по тегу
область
Лента настроения
4 оценили
0%
25%
50%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imp0RUh0aGpLZjIwZGhUNFF6UlhkU3c9PSIsInZhbHVlIjoiWFloa0E0L2pxb1hPQXNvLzAzRGRiWXZucWtFTFU4NHZaNGNDemtzOGpKRGN4RHEvalMvYStzc2tLNmVXS3VYc2M3RkhHZVBwZUYvN3NTQnJJenduejZTRmNnYWh4ZW8vTVl1L1FMbVhTcTZ2NlRnMnBqcmQ1STRUQkJncHlxUDY3UHhTTE5zUXNkb1BTeVBFY0pLd0pVU2luS3ZvcW42cDJkK1FLZkg0MkRQU05uVHhwVGw5cVNlNHJkOEZBc0ZveDVzYmRmaklHSjZ4R0hORldIM3cxeFFSTGk0bzVZYmw4cTBjUnlLeUM3b2ZhTHJSTFNFeXJWaEdpbGdNYkRMdWtBYURtSXlUZncwVXRueEwyNDlkVFN4VWVlcXNXczVWeGlrZTNOdDRxdytDUitseFBteEJzb0twajFTdjRiTm9DanI3YXh4cC8vN1hOUTh2VnUySkFNOXR1N1orWURLUW9mdDB1R05URGtwcnF5eU0xa2syRHF1SXZoNExqZXhvQitvekozTlhHMWNVUS9JeHF4L0RQejhGYlVNY1AvWW0vN3JXVTBtNHluRlo2RnVVSm9sR3UrcU1kMVZ1Y1lTdSIsIm1hYyI6IjZhNjAzOTY3M2U2ZGZhMzRmYmQ4NDQ4MTdjNjhlODVjYzkwMTcxNTQxZmJkMjc4MDc5Y2ZhNjMwNjdjYzM5YWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxoWDlBQTJFVG9ieDI2eGlwcTUzRlE9PSIsInZhbHVlIjoiMlNka0hoRThzSnBaL0wxVW91VkszZHI2ZTM1UUpjZ0NJZnpWeGxic2l3MVhsWURaKzVlUjFoNnZsV0JXR2tpNk5kY0ZzWUl2dHp0RWpqckJzN0h6NDJ5Z3k1NWQxcTNPdVljUjVvUFA4eElDUW9BU1VTRXpSOGk4Wm1ybkU1NlRTdE0wdUkvdForejE1M29DWnFxOHdDMUZ4ZHFSY3BBcnFDeUtscjVwSGxiWms0VkFycXJhWG5WOXZlMmJKeGp3TS9JVWtyVW51c2c3c0NpTHBQbDcwZ2VjRnA0TTNzb3Z2cnVzN3B2d0dHZzl2V012d1lycFhtaEpMaGkvZENqNXVraUdjb2srVE9GK0ZWVndlNWI0Q2R1NmhCdU1JUk5OU3BwM3BKd0pENm9XK3lHeWxEMFlyMkR2bHpETk5Rdmh2Zm9zZzRJcTJqL05sOTEwN2M0SXdOQmxkT25vOG82WWVlYkhkYXk0eGxYU2RKeTJrWDBkZVJIUmxFQWZqY2Jid1BoNHpiMVVFUFRQNWNFOS9icWRocDhzMjJhL2JkSVVqTWJCd2hKMmRWU3hVTFRYZkFzN29DQmNsWWlsSkxvNkNRN3ZEOG1wNHN1MXBOeU1mVllNbVI1S0V2ZStXRzY3dVhZVFp2WnRFUStZZUd2WWZkMzdDTjNmT2tsK1duTVEwekNaZHZYeUZ3WTUrTlQ4SVMyMVNHeDQwT1loQzRyRXMxQ1NuRzRFUGV6RWpLZGtxRHJaa0dTNGs4c1FtMUdWZVZsNVEzalliUC9aVys2eWxkaXhUNEFSL1AwS1l3Nk05WEV4VzRjUEZDUTcrWnU5bmo0cmwxb1R2czJma0NlViIsIm1hYyI6ImYzY2M0N2Q2YzU3NzgyZDEzYTczNTc3YjBmMTIyMmI3OTMzODA3ZDY3ZDkxZTI1ZDMzY2NlZTBiN2EzMWQxOTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+