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Жители ЦФО могут оформить продукты ВТБ в офисах Почта Банка

03.03, 12:39
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Почта Банк начал продажу продуктов ВТБ в 125 клиентских центрах 48 регионов России. До конца марта проект охватит более 300 точек обслуживания Почта Банка по всей стране.

«Начало интеграции с Почта Банком позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам. Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж. По итогу клиенты Почта Банка смогут как и ранее получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников Почты России», – рассказала Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ.

С февраля в клиентских центрах Почта Банка во Владимирской, Костромской, Смоленской, Тульской и Тверской областях розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату. До конца марта такая возможность появится и у жителей Ивановской, Калужской и Ярославской областей. 

Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. Например, по накопительному ВТБ-Счету банк предоставляет надбавку 2% годовых к базовой ставке для всех, кто получает пенсию в ВТБ. Кроме того, на остаток средств до 100 тыс. рублей на дебетовых картах ВТБ ежемесячно начисляет 7% годовых. 

«Клиентам Почта Банка в 125 клиентских центрах теперь доступна вся розничная линейка продуктов и сервисов ВТБ. Наши сотрудники помогут подобрать и оформить интересующее финансовое предложение в клиентских центрах. Кроме обслуживания в офисах, клиентам Почта банка доступен выездной сервис ВТБ. Мобильные менеджеры готовы доставить банковские продукты в офис, на тренировку, в ресторан или домой к клиенту», – комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ. 

Доставка ВТБ доступна более 121 млн жителей России в 4,6 тыс. населенных пунктов страны. Кроме того, клиенты ВТБ, РНКБ и Почта банка могут обслуживаться в объединенной банкоматной сети, которая обеспечивает им бескомиссионное снятие и внесение наличных во всех устройствах самообслуживания группы.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Erid: 2VfnxvoUhbv
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