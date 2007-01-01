В Калужская области резко выросла ожидаемая зарплата

В своих резюме год назад жители региона указывали в среднем 55 тысяч рублей, а сейчас – 68 тысяч.

Сильнее всего в области выросли ожидания по зарплате у сотрудников, занимающихся инвестициями и консалтингом – со 100 до 132 тысяч рублей в месяц.

В автомобильном бизнесе калужане в среднем хотят получать 80 тысяч, в строительстве – почти 90 тысяч. Топ-менеджеры нацелены на 120 тысяч.

- Однако финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся, - рассказали 3 марта в HeadHunter.