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Общество

В Калужская области резко выросла ожидаемая зарплата

Дмитрий Ивьев
11:38 сегодня
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В своих резюме год назад жители региона указывали в среднем 55 тысяч рублей, а сейчас – 68 тысяч.

Сильнее всего в области выросли ожидания по зарплате у сотрудников, занимающихся инвестициями и консалтингом – со 100 до 132 тысяч рублей в месяц.

В автомобильном бизнесе калужане в среднем хотят получать 80 тысяч, в строительстве – почти 90 тысяч. Топ-менеджеры нацелены на 120 тысяч.

- Однако финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся, - рассказали 3 марта в HeadHunter.

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