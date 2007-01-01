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Общество

В Калуге отложили закрытие катка на Старом Торге

Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
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Покататься бесплатно там можно до 8 марта включительно, сообщили в городской управе.

В предыдущие годы каток работал лишь до конца зимы.

После закрытия начнется демонтаж. Через пару недель на площади вновь должна открыться парковка.

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