Заболеваемость гриппом резко выросла в Калужской области

В понедельник региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные за неделю - с 24 февраля по 2 марта.

У калужан выявлено 116 случаев гриппа. Это почти в два раза больше, чем за предыдущий период.

Больше половины случаев гриппа выявлена у детей. 91 человек заболел в Калуге, еще 25 – в других населенных пунктах.

Также заметно возросло число пациентов с ОРВИ. К врачам обратились 12 197 человек. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 21,6%.

Эпидемический порог превышен на 2,75%. Чаще стали болеть люди всех возрастов, но больше всего школьники – рост на 31,55%.

В больницы с ОРВИ попали 56 человек.