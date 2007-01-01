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Новость дня Общество

Заболеваемость гриппом резко выросла в Калужской области

В понедельник региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные за неделю - с 24 февраля по 2 марта.
Дмитрий Ивьев
10:35 сегодня
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У калужан выявлено 116 случаев гриппа. Это почти в два раза больше, чем за предыдущий период.

Больше половины случаев гриппа выявлена у детей. 91 человек заболел в Калуге, еще 25 – в других населенных пунктах.

Также заметно возросло число пациентов с ОРВИ. К врачам обратились 12 197 человек. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 21,6%.

Эпидемический порог превышен на 2,75%. Чаще стали болеть люди всех возрастов, но больше всего школьники – рост на 31,55%.

В больницы с ОРВИ попали 56 человек.

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