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Общество

В Козельске Калужской области отменен автобусный рейс, потому что заболел водитель

Временно перестает работать маршрут "АЗС - больница"
Михаил Тырин
13:27 сегодня
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Администрация района извиняется перед жителями за доставленные неудобства.

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