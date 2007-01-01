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Общество

Командование СВО отметило бойцов из Калужской области

Об этом сообщил 1 марта Владислав Шапша
Михаил Тырин
11:23 сегодня
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Подготовленные, мотивированные, служат на совесть, проявляют подлинное мужество и героизм - так отзываются о бойцах командиры подразделений.

 На днях 12 калужских солдат были награждены медалью Калужской области «За мужество и самоотверженность».

 Волонтеры из Боровского, Тарусского и Ферзиковского районов отправились в

командировку в Херсонскую область, где служат ребята, чтобы доставить гуманитарную помощь на фронт. Это стройматериалы, оборудование, цифровая техника, медицина, угощения, детские Письма Солдату.

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