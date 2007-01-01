Грачи прилетели: в Калугу пришла птичья весна

Калужский орнитолог Юрий Галченков рассказал, что в пятницу, 28 февраля, он заметил прилетевших в Калугу грачей.

- В обед 2 грача сидели у гнезда в колонии в парке имени К.Э. Циолковского, над сквером Мира 4 птицы совершали совместный брачный ритуальный полёт. Около 16.45-17.00 в парке имени К.Э. Циолковского снова 2 грача отдыхали у того же гнезда, третья птица находилась поблизости, а ещё одна пролетела с юго-запада, прокричав привет сидящим, - рассказал Галченков. - В сквере Мира на верхушке самого высокого тополя красовались 9 грачей, некоторые кракали, распушали хвосты.

Орнитолог рассказал, что в этом году многие птицы оставались зимовать в Калужской области. Это произошло из-за достаточно теплой погоды.

В этом году грач объявлен птицей года по решению Союза охраны птиц России.