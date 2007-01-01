+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Грачи прилетели: в Калугу пришла птичья весна
Новость дня Общество

Грачи прилетели: в Калугу пришла птичья весна

Софья Фирсова
14:24 сегодня
0 394
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужский орнитолог Юрий Галченков рассказал, что в пятницу, 28 февраля, он заметил прилетевших в Калугу грачей.

- В обед 2 грача сидели у гнезда в колонии в парке имени К.Э. Циолковского, над сквером Мира 4 птицы совершали совместный брачный ритуальный полёт. Около 16.45-17.00 в парке имени К.Э. Циолковского снова 2 грача отдыхали у того же гнезда, третья птица находилась поблизости, а ещё одна пролетела с юго-запада, прокричав привет сидящим, - рассказал Галченков. - В сквере Мира на верхушке самого высокого тополя красовались 9 грачей, некоторые кракали, распушали хвосты.

Орнитолог рассказал, что в этом году многие птицы оставались зимовать в Калужской области. Это произошло из-за достаточно теплой погоды.

В этом году грач объявлен птицей года по решению Союза охраны птиц России.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikw2OGhucHR0NUdIMGhXcnlvNWdyR1E9PSIsInZhbHVlIjoiY2NNVEFDOXpNSFdXNFJEMzBCUzVsUmgxMDFDcHZFR0JGVkN0SnlZQmhtNHVoZElYYm9MNyt6R3NtTm1xbml4WjlTUVdwN2l4U0o3VmRPNXhsdmIwOGNlV0ZFMmx2Y3VHS2szVHdhVmNsMElHa0ZJYWVwb2tyM21hcFdiZEw4YXhzUFUvcGVIRUFhemp2UjdoL3duWkhLQTY4QmFDRndSL2lDTGFXNlpPQnE2YXlwY3FzVWRhM1A0UkgxamswRFFFckV2ckJJSTRjeTJBZjRNd29IaFdnN3c1REc2eUUzT25zWEpVOXQrTHFxU1JPNVAxOGJCMlJUL1FrMUhpWkF6N1oweHhyUnpKQ05zeWEwVnlyTDdZQS8xd0pmSnFKWk1TL2dkc2l2VVBCbzliL3JQUlNtUTNjaHJWazA5U3lpTGtueW1EZUVvcWcwVnZLWDJlNG5HeW1FWmZ5dUw0Q0xBMjgzUlcrOE5OY1JibmRDbFpBaXhSLzJaOW50ZnYyZHB4Z1pVRENVY2ZtWEZXZWEvRmRGMFU2TkFMMEUzVUpyZFlLZ0cyMGxCZDV2c016VVY4MzdkbHRrRmVLcFRGR2UzTiIsIm1hYyI6IjY2YTg0Mjg3ZmQ3ZGEzMjA1MjUyNTAzNDE3MzI1MjJhMDk0ZjM3MjYyY2I1OGQ2ZjEzZTRjNDNmZDBmYmY1ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9Wb2NNeG9wb0h3SVJreXJEVmFRMmc9PSIsInZhbHVlIjoiR1lJcTZZOUdTV0NoT1VMMHpPRjdaREE0L1lhREsrUHBSN245MlNWdlB5anR4YXk4VDNXVHJldVNGbTRJQnpKK0JXTDdSU3V6OFdzbTUxcDF5eGNkd3dwYjgyK3dYeTc2U0ZZNGRJSXpuUkZnbmpJOUhtbkdYVFR2WHJobW83dUsydWo2ZUwxSmhSS3BnK2Rhb2VhSitVU051M1hsR3BZSjNIaTFhT0drRG53VXEyY2hUSzBkN2ZxZTJZS0taeW5uM1VvZTBMVUhPdzNGMFNEVnNKT3N5K25Yak9EQ2kxMzcwRDEraFM0dWhlb3M0QkFIUURLMUE2MWs3ejJ4YVpkZElBQWJQcjRXREtvTkhxWkw4eDFHK0JLVWJhYUEwdHhqTE9pZTJoNURmZW11am9vSlQxa0hTMzFnZmVFQkNxOUpDaGR0N0k3RUN2bVE2S1NabkFLb3ZyU0U2UDF0anMvWFJoaS9QZTVjYXVwUEM0MlFTaHJKZ0JkS3JsSTFCVERLYXhlVTg5dWE3YkwyMG4xbXZ2d3RLc1NVOGtHZU9aN1FSVnhlZC96ZmZ2cGU0S1BqM1lRcHNnYUE1YzZIZnNKR1liTkRucjR6aElERFY5QjdTYzZsSGEreEhqdXFTV0lUV0tPRS8xODlObWRRMEpFdmxLcVpRd1lxMWVUbTRSVFBlYk1SczhSb1lISGNoSG13RXFPWWQySmtLQkZGVWNzR1E4dk43Vmx4VmQrdDlYZHRhWjJ3SkM0UzBNM08ybS9OSUVUaHpDMis4M0h0RjhWVTlXWkFMVURzZ3RjRHZ3MjRiQ2ZxdjRaN05FRUZqZ3lJVFdhZ0xnWjF2VFpHQUI3ciIsIm1hYyI6IjFkZmFiNjJiNDVlM2U1MzY2MGNkMzY5NzIzMmI2Y2U4ODI4ZTBhNDNlMTdjYzJhZDU5YWJhYjA0ZDk0ZDM0YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+