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В России отмечают День кошек

Софья Фирсова
09:35 сегодня
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Ежегодно 1 марта в России отмечают неофициальный, но такой приятный праздник - День кошек.

Традиция появилась в 2004 году. Инициаторами стали организатор Московского музея Кошки Андрей Абрамов и учредитель и главред журнала «Кот и Пес» Наталья Дмитриева. Идея пришлась россиянам по душе, поэтому праздник стали неофициально отмечать в нашей стране в первый день весны.

Одна из важнейших целей праздника - привлечь внимание людей к проблемам бездомных кошек. Многие благотворительные фонды и приюты проводят в этот день различные акции или выставки животных.

Этот день – прекрасная возможность выразить любовь к своим мурлыкающим друзьям, побаловать их любимыми лакомствами и провести время вместе. Забота о кошках – это не только обязанность, но и большая радость. С праздником, любители кошек!

Присылайте в комментарии фотографии ваших мурчащих друзей! Может их появление у вас дома было связано с интересной историей?

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