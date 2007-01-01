Гори, гори, ясно: Т2 подготовилась к сезону масштабных мероприятий в арт-парке «Никола-Ленивец»

T2 обеспечила стабильной сетью всю территорию парка «Никола-Ленивец» в Калужской области. Посетители весенних и летних мероприятий, в том числе ближайшего празднования Масленицы 1 марта, смогут оценить качественную связь 3G/4G в арт-пространстве.

Стабильную связь в «Никола-Ленивце» обеспечивает базовая станция на опоре, еще одна станция расположена по дороге к парку. Оборудование может одновременно обслуживать десятки тысяч гостей мероприятия. Например, в 2024 году «Масленицу» посетили более 6 тысяч человек, «Архстояние» – более 9 тысяч, популярный молодежный фестиваль Signal – более 18 тысяч, и все абоненты могли оценить качественную и стабильную связь Т2.

Год к году потребляемый на локации трафик увеличивается до 10%. К предстоящему сезону мероприятий технические специалисты подготовили сеть к повышенной нагрузке. В прошлом году Т2 провела модернизацию базовых станций в парке, расширила емкость сети и увеличила пиковую скорость интернет-соединения до 130 Мбит/с.

«Никола-Ленивец» – это самый большой арт-парк Европы, ежегодно на фестивали приезжают порядка 250 тысяч москвичей и жителей ближайших городов. Ближайший фестиваль на территории пройдет 1 марта по случаю Масленицы. Тематика мероприятия в 2025 году – средневеково-романтический стиль, под стать теме фестиваля и сюжету огненного перформанса.

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