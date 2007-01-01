DOGMA открыла продажи в новом корпусе ЖК «Космопарк»

Федеральный девелопер DOGMA объявил о старте продаж квартир в корпусе №3.1 жилого квартала «Космопарк» в Калуге. Стоимость студий начинается от 2,6 млн рублей.

Новый корпус отличается продуманной квартирографией – в доме представлены наиболее востребованные в Калуге квартиры площадью от 22,5 кв. м до 77,6 кв. м. Разнообразие планировочных решений представлено студиями, 1,2,3-комнатными квартирами. При этом доступные цены на старте продаж делают предложение более привлекательным, чем на рынке вторичной недвижимости. Однокомнатную квартиру можно приобрести за 4,1 млн руб., двухкомнатную – за 5,8 млн руб., а трехкомнатную – за 6,7 млн руб.

Таким образом, бюджет покупки отвечает условиям большинства действующих сегодня льготных ипотечных программ. Например, по программе семейной ипотеки можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 58 кв. метров стоимостью 6,4 млн рублей с первоначальным взносом 20% и ежемесячным платежом 30 тыс. рублей. Первым взносом может послужить материнский капитал.

Корпус №3.1 переменной высотности от 21 до 25 этажей рассчитан на 714 квартир. На верхних этажах разместятся видовые квартиры, в том числе с видом на реку Оку. На подземном этаже предусмотрены кладовые комнаты с прямым доступом на лифте. Квартиры в нем будут сдаваться без отделки, но ее можно приобрести дополнительно. Отделка от застройщика DOGMA включает в себя черновой и чистовой этапы с использованием качественных материалов: керамическая плитка, ламинат высокой износостойкости, обои, натяжной потолок. В квартирах установят межкомнатные двери с фурнитурой и сантехнику в санузлах.

В настоящий момент на площадке строительства жилого квартала «Космопарк» возводятся два многоквартирных дома. В корпусе №3.2 ведутся монолитные работы на уровне 1 этажа. В корпусе №3.1 разработан котлован, подготовлено свайное поле, специалисты готовятся приступить к фундаментным работам. Ввести в эксплуатацию дома планируют в I и II кварталах 2027 года.

Жилой квартал «Космопарк» строится в развитом районе Калуги, на улице Болдина. В рамках реализации трех очередей проекта будет озеленена и благоустроена территория. Во дворах появятся зоны для занятий воркаутом и гимнастикой, площадки для стритбола и столы для пинг-понга, места для отдыха с навесами и собственный бульвар для прогулок. По периметру комплекса будет создан плоскостной паркинг на 1500 машиномест.