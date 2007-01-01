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Какой погодой начнется весна в Калужской области

В последний день зимы ситуацию прокомментировала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.
Дмитрий Ивьев
13:11 сегодня
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- По прогнозу московского метеобюро начало марта ожидается теплым, пасмурным и сырым, - рассказала она. - Температура воздуха будет соответствовать середине марта. Осадки начнутся сначала в виде снега, который сменится мокрым снегом, а затем дождем. Солнце спрячется за облаками

Она также отметила, в феврале средняя температура воздуха была на один градус выше нормы. А вот осадков выпало только 20% от того, что бывает обычно.

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