Какой погодой начнется весна в Калужской области

В последний день зимы ситуацию прокомментировала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- По прогнозу московского метеобюро начало марта ожидается теплым, пасмурным и сырым, - рассказала она. - Температура воздуха будет соответствовать середине марта. Осадки начнутся сначала в виде снега, который сменится мокрым снегом, а затем дождем. Солнце спрячется за облаками

Она также отметила, в феврале средняя температура воздуха была на один градус выше нормы. А вот осадков выпало только 20% от того, что бывает обычно.