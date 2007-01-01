билайн обеспечил скоростным 4G ещё 18 деревень и сёл Калужской области

Оператор подключил к скоростному мобильному интернету небольшие населенные пункты в 9 муниципальных районах области. Среди них деревни Устоша и Рамено, сёла Полюдово и Милеево.

Быстрый 4G (джи) билайна в этих населённых пунктах появился в феврале 2025 года благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.

Благодаря новым базовым станциям клиенты билайна получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством «картинки», общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн сервисами.

Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).

Директор Калужского отделения билайна Александр Семин: «Мы уже не первый раз участвуем в проекте УЦН, и год назад запустили 4G в 46 малых населённых пунктах. Помимо развития сети в регионе, мы также уделяем большое внимание безопасности нашей связи и поэтому запустили сервис, который так и называется, «Моя безопасность»**. Он не только блокирует нежелательные звонки, но и сам отвечает на входящие со спамом».

билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН билайн подключил к мобильной связи 4G около 2000 населенных пунктов в разных регионах России.

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.

Узнать о населенных пунктах, где появилась связь 4G билайна, можно здесь.

*VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru

** сервис в прил. билайн (12+). Мошеннические и спам-звонки определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента.