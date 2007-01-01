Воробьево: у нас нет случайных людей

Сельхозпредприятие «Воробьево» почти столетие производит молоко и выращивает высококлассный племенной скот.

ЗАО «Воробьево» сегодня стало одним из наиболее крепких и стабильно работающих сельскохозяйственных предприятий Калужской области.

Кроме производства молока и выращивания племенного крупного рогатого скота, в «Воробьево» наладили производство кормов для КРС.

Успехи предприятия во многом стали возможны благодаря внимательному и ответственному отношению к людям, работающим в ЗАО «Воробьево».

Начинали с сохи и жатки

В далеком сегодня 1931 году в деревне Воробьево на территории нынешнего Малоярославецкого района был организован колхоз «Красное Воробьево». Изначально в колхоз вступили крестьяне из 27 деревенских дворов. Имущество молодого сельхозпредприятия было небогатым. Несколько деревянных сох, две косилки да жатка. Но колхоз выстоял те нелегкие годы начала 30 годов прошлого столетия.

Облегчение пришло в 1952 году, когда было принято решение об укрупнении колхозов. К деревне Воробьево присоединились соседние деревни и образовался колхоз им. Горького. В 1992 г. он был реорганизован в акционерное общество «Воробьево». В 1993 г. к нему присоединено соседнее хозяйство — ​акционерное общество «Авангард».

В начале 70-х годов в колхозе стали активно заниматься выращиванием крупного рогатого скота. И уже через несколько лет эту работу заметили на всесоюзном уровне. В 1977 году хозяйство получило статус племенного завода по разведению черно-­пестрой породы КРС.

Хозяйство имеет солидную коллекцию почетных грамот и медалей, собранных на протяжении многих лет. В 1978 г. по рекомендациям Калужского областного комитета КПСС, облисполкома и областного комитета ВЛКСМ колхоз им. Горького занесен в областную книгу «Летопись трудовой славы» — ​за высокие показатели социально-­экономического развития колхоза. В 1985 г. ЦК КПСС вручил колхозу переходящее Красное знамя за успешное экономическое и социальное развитие колхоза.

Все спецы — с дипломами вузов

Сегодня АО «Воробьево» — динамично развивающееся предприятие во многом благодаря умной кадровой политики руководства. Численность работников составляет 45 человек. Все специалисты имеют высшее образование, некоторые из них награждены правительственными наградами.

— Производительность труда за 2018-2024 годы возросла на 32%, — ​рассказывают в руководстве АО «Воробьево». — ​У нас нет места случайным людям, здесь работают только преданные своему делу и своему хозяйству специалисты и рабочие.

Молочное животноводство стало сегодня основной отраслью предприятия, доля выручки от продажи молока составляет порядка 80%. Все производимое в хозяйстве молоко — высшего сорта. Поголовье дойных коров составляет 545 голов, общее — 1162 головы.

В 2014 году на предприятии запущен новый современный животноводческий комплекс, оборудованный новыми системами доения фирмы «ДеЛаваль». Надой на одну фуражную голову в 2024 году составил 8433 литра. Зоотехническая и ветеринарная службы постоянно следят за здоровьем коров и молодняка, рационами кормления, технологией доения и содержания стада.

Растениеводство направлено на обеспечение стада грубыми кормами. В 2018-2019 годах произведена замена тракторов, кормоуборочной техники и грузового транспорта на технику отечественного производства. Ежегодно производится порядка 11 000 тонн силоса. Ежегодно ставятся полевые опыты по выращиванию кукурузы и многолетних трав. За счет точной организации севооборотов производственные затраты снизились на 30%.

АО «Воробьево» не остается равнодушным к проблемам родственников участников СВО. Совместно с Администрацией СП деревня «Михеево» предприятие помогает стройматериалами для ремонта жилья.