Калужский онкодиспансер: от создания онкослужбы до признания на федеральном уровне

В Калуге работает одна из самых сильных онкослужб в стране.

О создании онкослужбы

Одним из флагманских учреждений здравоохранения нашего региона на протяжении уже около 80 лет является Калужский областной клинический онкологический диспансер. Впервые онкослужба была организована 4 октября 1946 года на основании Постановления СНК СССР № 395 от 30.04.1945 г. «Об организации онкологической помощи».

Ее создателем в Калуге стала Антонина Петровна Никольская, позже назначенная главным врачом онкодиспансера. Заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин г. Калуги, она создала с нуля целую систему помощи онкобольным. А начинала свой профессиональный путь Антонина Никольская в 1925 году как хирург-­ординатор Калужской больницы. В Великую Отечественную вой­ну была ведущим хирургом в армейских госпиталях, а после возглавила онкологическую службу.

В те годы смертность от рака была высокой, население практически не знало об этом заболевании, врачи были бессильны и чаще лишь констатировали онкологию. Но хрупкая женщина не только взяла на себя всю тяжесть многоплановой работы, но и развила помощь так, что в 1954 году диспансер стал самостоятельным учреждением.

Ценные кадры и оснащение

Годы шли, Антонина Петровна собрала ценные кадры, добилась оснащения различной медтехникой и диагностической, лечебной аппаратурой. А в 1978 году в Анненках открылся уже комплекс зданий областного онкологического диспансера. Важную роль в становлении онкодиспансера и онкослужбы сыграли соратники Антонины Никольской — ​Нина Александровна Конева и Павел Петрович Ильин.

В 1985 году онкологическую службу нашего региона возглавил Вагид Абдуллаевич Эфендиев, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, главный онколог области, посвятивший более 60 лет медицинской службе. Он был направлен по распределению в наш регион сразу после окончания учебы в 1970-м году, где 14 лет работал в районной больнице, оперируя, и отвечая за административную деятельность.

Когда у руля онкослужбы ​профессионал

С июня 2013 года главным врачом диспансера назначен Игорь Юрьевич Николаев. Решительность, быстрота реакции, целеустремленность — ​отличительные качества руководителя Калужского диспансера. Благодаря им он сумел добиться принятия Общественным советом по здравоохранению при губернаторе Калужской области «Концепции развития онкологической помощи населению Калужской области на 2014-2020 годы». С его легкой руки регион получил федеральную субсидию на совершенствование медицинской помощи больным с онкозаболеваниями.

Калужский онкодиспансер закупил на тот момент самое современное оборудование: магнитно-резонансный томограф с принадлежностями 3,0 Тесла, 64-срезовый спиральный компьютерный томограф, ангиографический комплекс с онкологической программой, цифровой маммографический комплекс экспертного класса, горизонтальную стереотаксическую систему для биопсии молочной железы и многое другое. Проводился ремонт фасада здания онкодиспансера, ремонтировались помещения под тяжелое оборудование.

Современное оборудование для калужан

Тенденция к укреплению материально-технической базы сохраняется и сейчас. Диагностировать новообразования помогает высокоточная техника, поэтому в диспансере ежегодно обновляется диагностическое оборудование.

В хирургических отделениях придерживаются концепции fast-track хирургии. Это комплекс мероприятий, позволяющих быстро реабилитировать больного: подбор методов анестезии, минимально инвазивных способов оперативного лечения, оптимального контроля боли и активного послеоперационного восстановления. При этом врачи строго придерживаются доказательной медицины, то есть применяют только те методики, эффективность и безопасность которых доказана.

В концепцию хирургии fast-track отлично вписываются лапароскопические методики лечения, которые освоили и успешно применяют все врачи КОКОД. Сегодня три четверти всех операций проводятся посредством лапароскопии — ​через маленькие разрезы. Это позволяет больным быстрее реабилитироваться и избежать таких осложнений в послеоперационном периоде, как тромбоэмболия, пневмония, которые могут развиться после классических операций.

В Калужском онкодиспансере используются все современные методы лучевой терапии. Около года назад КОКОД запустил один из самых современных аппаратов лучевой терапии, ​мировой флагман в области фотонной лучевой терапии — ​линейный ускоритель Varian TrueBeam.

Лекарственная терапия тоже идет в ногу со временем, применяются все последние разработки — ​гормональная, таргетная и иммунотерапия.

Врачи УЗИ‑отделения работают на аппаратах экспертного класса, поддерживающих функцию эластографии и допплерографии. Для выявления онкопатологий у калужан разработаны программы чек-­ап «Онкопоиск» для женщин и мужчин — ​это комплекс диагностических обследований.

Открываются новые отделения, в том числе поликлиническое отделение на ул. Степана Разина в Калуге, что позволяет калужанам пройти обследование и получить консультацию онколога практически в центре города.

Калужане не перестают благодарить врачей Калужского областного онкологического диспансера за спасенные жизни и сохраненное здоровье. А доктора-­профессионалы, заручившись полным доверием пациентов, день за днем успешно борются с одним из самых серьезных противников — ​онкологией.

Сейчас КОКОД — ​одно из лучших лечебных учреждений Калужской области, более того, признан профессиональным сообществом как одна из самых современных региональных онкологических служб в стране!

За 2024 год в КОКОД:

33 896 человек на диспансерном учете

110 011 проведено приемов

4 521 проведена операция

25 132 человека прошли лечение

Диспансер включает в себя 8 стационарных отделений общей вместимостью 340 коек, включая дневной стационар на 75 коек и 8 реанимационных коек, и 9 диагностических отделений.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер».

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

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