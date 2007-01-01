Какие законы вступают в силу в марте: обзор ключевых изменений

Март 2024 года принесет множество изменений в различных сферах жизни, которые затронут права граждан, бизнес и государственные услуги не только в Калужской области, но и по всей стране. Об основных нововведениях рассказала Госдума.

Самозапрет на оформление кредитов

Россияне смогут оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов через портал «Госуслуги» или МФЦ. Банки будут видеть эту информацию и отказывать в выдаче новых кредитов. Снять запрет можно будет в любой момент. По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, это поможет защитить граждан от мошенников.

Защита здоровья детей

С 1 марта в России запрещается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Также вводится запрет на продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров, таких как баллончики для заправки зажигалок. Эти меры направлены на предотвращение токсикомании среди подростков.

Новые ограничения для иноагентов

Иноагенты обязаны будут открыть специальный рублевый счет для зачисления доходов от продажи недвижимости, транспортных средств и использования интеллектуальной собственности. Если иноагент не выполнит требование, счет должен создать плательщик. Воспользоваться средствами можно будет только после снятия статуса иноагента.

Повышение надежности систем теплоснабжения

Расширяется перечень организаций, ответственных за готовность к отопительному сезону. Теплоснабжающие организации должны иметь согласованные планы действий при авариях. Резервные системы теплоснабжения станут обязательными, чтобы исключить ситуации, когда люди остаются без отопления в морозы.

Строительство соцобъектов

В договоры о комплексном развитии территорий (КРТ) будут включены перечни объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Это позволит улучшить качество планирования и строительства необходимых объектов.

Требования к рекламе кредитов

В рекламе кредитов и займов теперь нужно указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, или ссылку на сайт с этой информацией. Также появится предупреждение: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Это поможет гражданам избежать импульсивных решений.

Снижение нагрузки на педагогов

Педагоги вузов и учреждений среднего профессионального образования будут освобождены от подготовки документов, не предусмотренных законодательством. Аналогичные нормы уже действуют для школьных учителей. Изменения позволят разгрузить преподавателей и повысить качество обучения.

Маткапитал на строительство частных домов по эскроу-счетам

Строительство индивидуальных жилых домов теперь можно вести по договорам строительного подряда с использованием эскроу-счетов. Также разрешено использовать средства материнского капитала через механизм эскроу.

Оплата неиспользованных дней отгулов

Работодатели обязаны компенсировать сотруднику все неиспользованные отгулы при увольнении. Дополнительный день отдыха можно взять в течение года или присоединить к отпуску.

Наставничество на рабочем месте

Сотрудники могут стать наставниками для коллег с их письменного согласия и поручения работодателя. Эта работа должна быть оплачиваемой, а условия пропишут в трудовом договоре.

Борьба с задержками зарплаты

Во всех регионах создаются межведомственные комиссии для профилактики и контроля проблем с задолженностью по зарплате. В состав комиссий войдут представители Минтруда, Роструда, профсоюзов и других ведомств.

Порядок госрегистрации транспортных средств

Снимать с регистрации угнанный автомобиль можно будет по заявлению владельца. После продажи автомобиля прежний владелец сможет сразу снять его с учета, если сделка совершена через «Госуслуги» или удостоверена нотариусом. Полис ОСАГО больше не требуется для регистрации.

Повышение качества туристических услуг

Экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны пройти аттестацию и получить идентификационные карточки. Подтверждать квалификацию нужно будет каждые пять лет. Также вводится государственный контроль за объектами классификации в сфере туризма.

Обучение детей-инвалидов

Образовательные организации должны создавать специальные условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

Реабилитация инвалидов

Вводятся единые стандарты реабилитации инвалидов и создается комплексная система поддержки, включающая социально-психологическую помощь, медицинскую помощь, профориентацию и переобучение.

Запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности

Продажа лекарств с истекшим сроком годности и препаратов без маркировки будет автоматически блокироваться на кассах аптек.

Посещение пациентов священнослужителями

В список интересов пациента включается возможность посещения священнослужителем. Устанавливаются единые требования к таким посещениям, включая отделения реанимации.

Ужесточение требований к табачной продукции

Кальянные смеси и другие продукты для нагревания приравниваются к никотиносодержащей продукции. Запрещается производство и экспорт снюса и насвая. Усиливаются требования к обороту некурительной табачной продукции.

Усиление борьбы с контрафактным алкоголем

Вводится обязательная маркировка спиртосодержащей непищевой продукции. Немаркированная продукция будет изыматься.

Регистрация домов сразу после постройки

Эксплуатировать построенные здания можно будет только после их оформления. Застройщики должны подавать заявления о госрегистрации прав дольщиков в электронном виде.

Освоение земельных участков

Собственники должны начать пользоваться участком со дня приобретения прав на него. На освоение земли дается три года, если не требуется рекультивация.

Дистанционные собрания ООО и АО

Регламентируется проведение дистанционных собраний акционеров и участников ООО и АО.

Процедура торгов по аренде и продаже госземель

Сокращаются сроки проведения аукционов по аренде и продаже государственных земель.

Контроль за лекарственными препаратами в ветеринарии

Корма с антимикробными препаратами можно производить только при наличии лицензии и продавать по рецептам.

Безопасность полетов

Вводятся новые требования к безопасности пассажирских авиаперевозок, включая порядок допуска перевозчиков к международным рейсам.

Сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров

Если срок годности товара составляет не более пяти дней, рассчитаться за него нужно в течение четырех рабочих дней при электронном документообороте.

Внесение изменений в регистр населения

Граждане смогут получать и исправлять информацию о себе в федеральном регистре сведений о населении через «Госуслуги».