Легендарное столетие
В мае 2025 года «Комсомолка» отметит вековой юбилей со дня выхода в печать первого номера газеты
Все эти десятилетия жизнь страны прошла через сердца журналистов, редакторов, фотографов этого, действительно, легендарного издания.
Ровно 30 лет назад, к дружной семье «Комсомолки» присоединилась и Калужская область.
6 февраля 1995 года в регионе было зарегистрировано Агентство «Комсомольская правда – Калуга».
Пройти мимо таких круглых дат мы не могли и решили собрать воедино историю Калужской области, ее знаковые, на наш взгляд, события и вехи жизни всей нашей страны, отраженные на страницах «Комсомольской правды».
Мы хотим, чтобы «Вековой календарь событий», проект, который мы сегодня начинаем, еще раз напомнил вам о славной истории нашей Родины глазами корреспондентов всего огромного коллектива «Комсомолки», в котором наша редакция трудится уже 30 лет.
Уникальное издание
Первый номер «Комсомольской правды» увидел свет 24 мая 1925 года.
С первых лет «Комсомолка» призывала не только жить полной, интересной, многогранной жизнью, но и приносить пользу Родине. И способы как это сделать придумывала неугомонная редакция: Всесоюзное социалистическое соревнование, акция «Готов к труду и обороне», Суперкубок СССР по футболу, строительство Московского метро, целина, БАМ, прокладка газопроводов в Сибири и многое, многое другое!
Неудивительно, что именно «Комсомолку» наградили первым в истории орденом Ленина и еще четырьмя орденами: Отечественной войны, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.
Все десятилетия своего существования «Комсомолка» старалась донести правду людям. Были в жизни «Комсомолки» трагические годы. В 1937 году редакция попала под каток репрессий, когда была арестована практически вся редакция во главе с тогдашним главредом Владимиром Бубекиным. И даже в те годы газета выходила без остановки.
Несмотря на то что издание курировали высшие руководители ВЛКСМ СССР, редакция прорывалась сквозь препоны советской цензуры и выдавала статьи, которые порой имели эффект разорвавшейся бомбы.
Первую в СССР статью о коррупции «Комсомольская правда» опубликовала еще в июле 1965 года. Статья Аркадия Сахнина «В рейсе и после» разоблачала зарвавшегося и морально разложившегося самодура, генерального директора китобойной флотилии «Слава», Героя Социалистического труда Алексея Соляника.
«Комсомолке» верили и верят, ее уважают, у нее крупнейшая аудитория в России. Кстати, первую прямую линию президент России Борис Ельцин провел именно в пресс-центре «КП». А свое первое интервью Владимир Путин дал именно «Комсомолке». В «КП» прошла первая прямая линия Владимира Путина. А в начале 2018 года Президент уже в четвертый раз посетил редакцию и даже вышел в прямой эфир на радио «Комсомольская правда».
Сегодня «Комсомольская правда» - это не просто газета. Хотя единоразовый тираж более двух миллионов экземпляров читают 450 городов в 85 регионах Российской Федерации. Кроме того, «Комсомолку» читают по всей планете. В 48 странах мира выходят местные выпуски на русском языке не только в бывших советских республиках, но и в Европе, Азии, Америке, Африке и Австралии.
Вековой календарь событий
1925
Когда первые читатели «Комсомолки» брали в руки тот самый первый номер газеты, в Калужской области вовсю боролись с помещиками. Да, они еще были на территории нынешней Калужской области. С февраля 1925 года по 1 августа 1926 года у нас проходила кампания по выселению бывших помещиков. При Губисполкоме была создана специальная комиссия, которая рассматривала регистрационный материал, предоставленный с мест.
В тот же год 5 июля в Калуге был открыт первый памятник Ленину. Он располагался на бывшей Плац-парадной площади (тогда она называлась площадью Свободы). Трудовые коллективы Калуги расчистили территорию и разбили сквер им. Ленина.
А в СССР в декабре этого года XIV съезд ВКП(б) принял курс на индустриализацию страны.
1926
В этом году издается карта Калужской губернии для школьного краеведения, а в августе на базе электростанции создается трест «Водосвет», обеспечивающий жителей города водой и электрической энергией.
По плану ГОЭЛРО губернская плановая комиссия составила пятилетний план электрификации Калужской губернии.
В тот же год часть Козельского уезда был отдан Орловской губернии.
В СССР же в марте РЛКСМ был переименован в ВЛКСМ. На первой странице газеты «Комсомольская правда» появляется новое наименование учредителя издания. Редакция переехала в другой московский переулок – Малый Черкасский.
1927
5 мая в городе начало вещать первое радио.
В 1927 году территория нашего региона лишилась сразу нескольких уездов. Были ликвидированы Козельский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Тарусский и Юхновский уезды, одновременно образованы Мятлевский и Сухиничский уезды.
А в Калуге началось строительство городской центральной электростанции.
В СССР учредили звание Герой труда, а «Комсомолка» обратила внимание на проблемы первых комсомольских ударных бригад, работу которых тормозили советские бюрократы. После публикации работа таких бригад была узаконена приказом, подписанным Куйбышевым.
В 1927 году штатным сотрудником «Комсомольской правды» становится Владимир Маяковский.
1928
Весь этот год в Калужской губернии усиленно меняли названия сел и деревень. Кроме этого, в 1927 году было официально заявлено об окончании выселения бывших помещиков.
В стране прошли ряд съездов. От ВЛКСМ до Профсоюзов. Газета «Комсомольская правда» отметила трехлетний юбилей. Примечательно, что по этому поводу Иосиф Сталин написал: «…пусть «Комсомольская правда» будет призывным колоколом, будящим спящих, ободряющим уставших, подталкивающим отставших, бичующим бюрократизм наших учреждений, вскрывающим недостатки нашей работы, выявляющим успехи нашего строительства».
В тот же год Калугу посетил «всероссийский староста» Михаил Иванович Калинин. В октябре 1928 года он выступил на общегородском партийном собрании с докладом об очередных задачах партии.
1929
Грустный год. В 1929-м была упразднена Калужская губерния. Ее территории вошли в состав Центрально-Промышленной области, которую вскоре назвали Московской. Калуга в ее составе недолгое время пребывала в качестве центра округа из нескольких районов.
Между тем в Калуге в этот год сдали в эксплуатацию центральную городскую электростанцию.
10 июля китайская армия маршала Чжан Сюэляна захватила Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), принадлежавшую СССР. А уже 17 июля Советский Союз объявил о разрыве отношений с «нанкинским правительством».
В редакции «Комсомолки» в 1929 году придумали то, что впоследствии стали называть Всесоюзным социалистическим соревнованием, которое заменило в социалистическом государстве конкуренцию.
1930
В июне 1930 года парк имени Свердлова в Калуге открыли под вывеской «Парк культуры и отдыха».
10 августа 1930 года в Мещовске открыли педагогический техникум с трехлетним обучением. Первый выпуск учителей состоялся в 1932 году.
В Медыни и Хвастовичском районе в январе этого года шло активное раскулачивание «торговцев и лишенцев». Для этого даже привлекли 243-й полк Красной Армии.
В Ленинграде 15 января на перекрестке Невского и Литейного проспектов установлен первый в СССР светофор.
В марте Сталин опубликовал известную статью «Головокружение от успехов», в которой возложил вину за катастрофические последствия коллективизации на местные власти.
«Комсомольской правде» в этот год вручили орден Ленина под номером 1.
1931
Постройка спичечной фабрики «Гигант». Предприятие начало выпускать «стратегическую», на случай войны, продукцию и до Великой Отечественной войны производило 10% всех спичек в СССР.
В деревне Воробьево на территории нынешнего Мало-ярославецкого района был организован колхоз «Красное Воробьево». Хозяйство имеет солидную коллекцию почетных грамот и медалей, собранных на протяжении многих лет.
«Комсомолка» начала много писать о научно-технической революции. Был даже создан своеобразный штаб, вольно или невольно в него попал К. Э. Циолковский. О нем много писали в газете, публиковали его статьи, которые тогда казались совершенно фантастическими.
10 июня между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в СССР фирменный поезд «Красная стрела».
1932
9 сентября в Клубе железнодорожников в Калуге прошло чествование Константина Эдуардовича Циолковского в честь его 75-летия. 17 октября ученый был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Калужский горсовет переименовал улицу Брута в улицу Циолковского. Ученый получил повышенную персональную пенсию. Для него и его семьи подготовили одноэтажный деревянный дом.
В 1932 году «Комсомолка» одной из первых рассказала об использовании атомной энергии. Это был рассказ об А. Ф. Иоффе, который сумел «разрушить ядро атома лития». В газете публиковали специальные выпуски под названием «Техническая страница».
В СССР в декабре ввели единую паспортную систему и ограничили свободу перемещения сельского населения в крупные индустриальные центры страны.
С 1933 года Калужские железнодорожные мастерские стали именоваться «Калужский машиностроительный завод НКПС».
Исторические хроники вновь упоминают сильный разлив Оки. Вода поднялась до 1,5 метра, затопив Воробьевку, Смоленку и Салтыкова-Щедрина.
В СССР вовсю идет индустриализация. В 1933 году произошел ввод в действие Челябинского тракторного и Уральского завода тяжелого машиностроения – Уралмаш в Свердловске.
1934
В этом году по предложению Анастаса Микона в Калуге решили построить комбинат синтетических душистых веществ, будущий СДВ.
С этого года ведет свою историю улица Чичерина, здесь начали строить жилые дома для сотрудников и рабочих СДВ и Машзавода.
В 1934 году, после убийства в Ленинграде Сергея Кирова, руководство города переименовало главную улицу Калуги в улицу Кирова.
А в Перемышльском районе была создана машинно-тракторная станция. С этого момента колхоз «Маяк», как и многие другие хозяйства, стал обслуживаться техникой этой МТС.
В СССР в этом году было учреждено звание Герой Советского Союза, прошел первый Всероссийский съезд советских писателей и создана академия архитектуры.
1935
Началась разработка генерального плана развития Калуги с прицелом создать новый административный центр.
В этом году снесли Московские ворота. Их разобрали, так как они мешали движению транспорта. Специальная комиссия заключила, что ворота не представляют значительной архитектурной и исторической ценности, нарушают композицию ул. Желябова – Советской.
Начало строительства в Калуге первого коллектора. Проект улучшил дренажную систему города и заложил основу для дальнейшего развития городской инфраструктуры.
В 1935 году Константин Циолковский опубликовал свою последнюю статью под названием «Фантазия ли заатмосферные полеты?», в которой он яростно и аргументировано критиковал скептиков полетов космических кораблей. В эти же годы «Комсомольская правда» публиковала материалы о телевидении, потом об атомной энергетике.
А в столице 15 мая открылась первая очередь Московского метрополитена.
1936
В 1936 году на базе действующих в Калуге 12 пекарен и Хлебозавода № 1 был создан Калужский хлебокомбинат. Предприятие не останавливало свое производство ни на день и выпекало хлеб даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
19 сентября 1936 года в Калуге открылся Дом-музей Циолковского, приуроченный к первой годовщине со дня его смерти.
Зимой 1936 года была принята новая Конституция СССР, согласно которой высшим органом государственной власти Советского Союза вместо Съезда Советов становился Верховный Совет СССР. А 3 июля создана Государственная автомобильная инспекция при рабоче-крестьянской милиции НКВД.
В мае в Москве открылся Центральный музей В. И. Ленина.
1937
В 1937 году в СССР прошли массовые репрессии, которые охватили все звенья партийно-государственного аппарата и с особой силой обрушились на силовые структуры — НКВД и армию. Были арестованы и расстреляны многие высокопоставленные военные.
Репрессии не обошли и «Комсомольскую правду». В июле специальная комиссия осуществит кадровую чистку сотрудников «Комсомольской правды». Главного редактора Владимира Бубекина арестовывают. Вслед за ним были схвачены его заместитель, члены редколлегии, заведующие отделами.
В Калуге 19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила к расстрелу архиепископа Августина (Беляева) и арестованных одновременно с ним представителей калужского духовенства и верующих из его окружения. Всего 38 человек. 23 ноября 1937 года приговор привели в исполнение на Тесницком расстрельном полигоне Тульской области.
1938
В июне в Калужской области, как и в других регионах РСФСР, прошли первые выборы 727 депутатов Верховного Совета РСФСР. Между тем, репрессии продолжались.
10 и 11 января 1938 года на полигоне НКВД «Коммунарка» были расстреляны директор РНИИ-3 И. Т. Клейменов и главный инженер Г. Э. Лангемак. Был арестован Федор Ассен-Аймера, начальник Калужской ГубЧК, который в 1938 году был приговорен к пяти годам исправительно-трудового лагеря за участие в антисоветской заговорческой деятельности.
В стране же были учреждены звание «Герой Социалистического труда», медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
1939
В 1939 году было принято решение о строительстве Калужской ГЭС.
На Оке начали изыскательские работы. В газете «Коммуна» за 26 апреля 1939 года сообщалось о планах построить на реке поселки для строителей и научный поселок для лабораторий, проектировщиков и исследователей.
В августе СССР заключает пакт о ненападении с Германией, а в сентябре подписывает договор о дружбе и границе между СССР и Германией. В этом же году произошло присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к соответствующим республикам СССР.
Начинается война с Финляндией. Большая группа журналистов «Комсомолки» отправилась на фронт. В их числе Анатолий Калинин, Леонид Коробов, Николай Зотов, Петр Карелин, Илья Аграновский, Вячеслав Чернышев. Именно от них «Комсомольская правда» стала получать оперативную информацию, различные материалы.
1940
К 1940 году в Калуге действовало 35 фабрик и заводов, на которых работало свыше 15 тысяч человек. Город рос и развивался, его жители, как и граждане всей страны, не знали о той беде, которая обрушится на СССР через год.
Война была на пороге. 30 августа 1940 года в редакции «Комсомолки» выступал бывший главный редактор «Комсомольской правды», а ныне генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов. Доклад Михайлова был посвящен проблеме войны и внутренней ситуации в стране.
В Советской России тем временем учредили Золотую Медаль «Серп и молот». Она вручалась Героям Социалистического труда.
Ударными темпами шло прирастание земель государства. В 1940 году, после окончания финской войны, СССР получил Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, а также арендовал под военно-морскую базу полуостров Ханко в Балтийском море.
Кроме этого, произошло присоединение к СССР Латвии, Литвы и Эстонии.
1941
Началась Великая Отечественная война.
В конце сентября немецкие бомбардировщики сбросили на Калугу первые бомбы. Началась спешная эвакуация населения. До оккупации Калугу покинули 47 632 человека, но не успели эвакуироваться более 51 тысячи человек.
2 октября оккупанты ступили на территорию Калужского края и стали двигаться на Калугу. С 12 на 13 октября Калуга оказалась в руках врага.
Во время оккупации в Калуге было уничтожено в общей сложности 496 домов. При отступлении фашисты полностью выжгли и взорвали улицы Михайловского, Свердлова, Салтыкова-Щедрина, Подвойского, Кооперативный поселок, где было еврейское гетто.
В первые дни по мобилизации добровольно на фронт ушли 33 сотрудника «Комсомолки». Еще 14 были откомандированы во фронтовые и армейские газеты. 15 сотрудников стали военными корреспондентами «Комсомольской правды». В октябре 1941 года в редакции осталось всего десять человек.
1942
6 ноября 1942 года в Калуге на Базарной площади (ныне – Театральная) немцами было расстреляно 20 калужан.
С 16 декабря началось освобождение Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. Первыми от фашистов были освобождены Тарусский и Жуковский районы.
12-15 августа прошли переговоры Сталина, Черчилля и Гарримана в Москве, в ходе которых Англия и США отказались открыть второй фронт в Европе в 1942 году.
1943
В марте 1943 года на территории Калужской области впервые вступили в воздушный бой самолеты эскадрильи «Нормандия — Неман». Французские и советские летчики совместно участвовали в боях за Спас-Деменск, Ульяново.
17 сентября враг был выбит из последних укреплений в Куйбышевском районе, территория Калужской области была полностью освобождена от захватчиков. Эта дата стала отмечаться как официальный день освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
В годы войны на территории области действовало порядка 108 партизанских отрядов, в которых воевало более восьми тысяч человек. Они уничтожили 80 вражеских эшелонов, 150 мостов, более 200 танков и 500 бронемашин.
2 февраля в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, пленено около 90 тысяч солдат. Это событие считается точкой перелома в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.
На восстановление Сталинграда направляется агитпоезд «Комсомольская правда». В Сталинграде выпущено 230 спецномеров «КП» общим тиражом 500 тысяч экземпляров.
1944
5 июля было принято решение о создании Калужской области в составе РСФСР. В состав региона вошли 27 районов из Смоленской, Орловской и Тульской областей, а Калуга стала областным центром.
13 декабря коллегия Наркомата тяжелого машиностроения СССР приняла решение восстановить работу Людиновского завода по производству локомобилей для нужд сельского хозяйства Украины.
В этом году Калужскому железнодорожному училищу №1 за успехи в подготовке рабочих, выпуске продукции для фронта и тыла вручили переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны и присвоили почетное звание «Лучшее железнодорожное училище».
1945
ПОБЕДА!
9 мая завершилась Великая Отечественная война, в этот день в Калуге на площади Ленина прошел митинг в честь Победы в котором приняло участие более 25 тысяч человек. А уже 26 июля в Калугу прибыл первый эшелон демобилизованных воинов-победителей.
1946
4 октября 1946 года в Калуге была организована онкослужба. Ее создателем стала Антонина Петровна Никольская, позже назначенная главным врачом онкодиспансера. В те годы смертность от рака была высокой, население практически не знало об этом заболевании, врачи были бессильны и чаще лишь констатировали онкологию. Но хрупкая женщина взяла на себя всю тяжесть многоплановой работы.
В начале 1946 года «Комсомолка» объявила всесоюзный конкурс на лучший короткий рассказ. 11 июня жюри подвело итоги. Лауреатами премии «Комсомольской правды» стали К. Паустовский за рассказ «Ночь в октябре» и В. Дудинцев за рассказ «Встреча с березой». Позже такие конкурсы для газеты стали традицией.
СССР начал активное восстановление разрушенного войной хозяйства.
1947
С этого года в Калуге стали выпускать музыкальные инструменты.
7 ноября 1947 года из Москвы в Калугу привезли памятник Кирову и установили его в начале аллеи, которая шла от пересечения с улицей Ленина (тогда Советской) по направлению к площади Победы.
В СССР вновь заработал Днепрогэс и Запорожсталь, а Москву наградили орденом Ленина в связи с 800-летием столицы.
1948
В 1948 году на базе 35 авторемонтного завода ЦУКАС ВС СССР был организован 35-й ремонтно-механический завод. Завод ремонтировал технику для нужд аэродромного строительства.
В Калуге шли благоустроительные работы. Замостили Театральную улицу, заасфальтировали улицу Московскую в самом ее начале, привели в порядок сквер имени Ленина, запустили бани на Воробьевке. Калужский горисполком наметил построить в парке музыкальную раковину, открытый летний театр, выставочный павильон и установить более 15 скульптурных фигур.
В Калуге был запущен в работу комбинат синтетических душистых веществ.
В стране на специальной сессии ВАСХНИИЛ школа академика Лысенко объявлена лженаукой. 4 декабря в СССР зарегистрировано изобретение электронной цифровой машины.
1949
Во втором квартале 1949 года Калуга была признана первой в социалистическом соревновании по благоустройству, ей вручили переходящее знамя и премию в 25 тысяч рублей.
В Москве подписан Протокол о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) представителями СССР, Румынии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехословакии.
Под Семипалатинском была испытана первая советская атомная бомба.
В 1949 году редакция «Комсомольской правды» приложила немало усилий для того, чтобы не втянуть газету в кампанию по борьбе с космополитизмом. Приходилось лавировать между партийными установками и частью общества, которая сопротивлялась кампании по истреблению российской интеллигенции.
1950
«Было время и цены снижали…» В 1950 году в Калуге соль, мыло и десертные вина подешевели на 50%, промышленные товары в среднем на 10–15%, водка — на 28%.
В марте в городе открылся кинотеатр «Пионер». Он располагался в здании Никитского храма. Сейчас здесь вновь храм. А 25 марта 1950 года в «Пионере» состоялся первый сеанс с показом фильма «У них есть Родина».
12 августа около восточного склона Березуйского оврага открыли бюст Александру Пушкину, в честь которого назвали сквер.
12 января в газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам и диверсантам».
1951
В этом году Правительство СССР поручило ученому Игорю Курчатову создать в городе Обнинске Калужской области первую в мире атомную электростанцию.
На улице Кирова заселили 24-квартирный дом №54, который сотрудники управления железной дороги назвали «домом с башенкой».
21 апреля в СССР был создан Национальный Олимпийский комитет.
«Комсомольская правда» в 1951 году поднимает тему «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» Этому предшествует дискуссия, куда вольно или невольно были втянуты Симонов и Шолохов. Газетчиков призывали отказаться от псевдонимов.
1952
В декабре 1952 года началось строительство Калужского областного драматического театра, при этом город лишился торгового рынка, существовавшего с ХIХ века. Его снесли для постройки театра.
В СССР прошло открытие Волго-Донского судоходного канала. Стройка по соединению Волги и Дона длилась 4,5 года, пришлось переселить 160 станиц и хуторов Сталинградской (Волгоградской) и Ростовской областей.
Советский Союз в 1952 году принял участие в XV летних Олимпийских играх в Хельсинки. СССР отправил на международные соревнования 295 спортсменов и занял второе место в медальном зачете (22 золотые медали, 30 серебряных и 19 бронзовых).
1953
5 марта умер Иосиф Сталин. В Калуге у памятника вождю проходили митинги, траур продолжался пять дней. Однако уже 7 марта в парке отдыха Калуги открылся летний театр.
27 марта в СССР объявили амнистию, в ходе которой освободили около миллиона заключенных, в основном, уголовников.
В 1953 году в СССР было прекращено строительство более 20 крупнейших стратегических объектов, в том числе тоннеля «материк Сахалин».
1954
В Калужской области произошло событие мирового масштаба: вступила в строй первая в мире атомная электростанция. Это случилось в поселке Обнинское.
В Калуге 21 ноября природный газ пришел в первую сотню квартир, первыми его получили жители домов на улице Чичерина. До конца года газифицировали более 400 квартир.
В СССР с 1951 года фактически началось освоение целины – в Москве состоялся пленум ЦК КПСС, положивший начало освоения целинных и залежных земель. К весне 1954 года более 100 тысяч комсомольцев со всей страны оказались на целине. И естественно, корреспонденты «Комсомолки» уезжали с первыми эшелонами.
В Москве завершилось строительство кольцевой линии Московского метро, а ВДНХ вновь открыла двери для посетителей.
1955
С 1 сентября начало работу новое здание школы №8 по улице Беляева, 2. Были открыты школа ФЗО в поселке Середа и техническое училище №10 на улице Салтыкова-Щедрина.
В здании калужского театра (Клуб Андреева, на месте нынешнего концертного зала) выступила Лидия Русланова. На концерт было доставлено свыше 600 колхозников области.
9 февраля наш земляк, маршал Победы Георгий Жуков был назначен на должность министра обороны СССР.
2 июня стало официальной датой появления космодрома Байконур.
17 июня в воздух поднялся первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104.
16 сентября советская подводная лодка впервые осуществляет успешный пуск баллистической ракеты.
1956
24 июля поселок Обнинское был преобразован в город Обнинск. Он стал первым наукоградом Советского Союза.
30 марта в Калуге был пущен первый троллейбус. Маршрутов было два — №1 «Парк К. Э. Циолковского — Вокзал» и №2 «Комбинат СДВ — Площадь Ленина».
9 марта произошел ввод в Тбилиси частей Советской армии, которые с применением танков и огнестрельного оружия подавили выступления горожан с требованием отмены решений XX съезда КПСС, направленных против культа личности Сталина.
В конце октября 1956 года «Комсомольская правда» провела первый Всесоюзный слет юнкоров. В тот же год в газету пришел, ставший впоследствии легендарным фотографом и журналистом, писавшим о природе, Василий Михайлович Песков.
1957
11 ноября в Калугу пришло телевидение: построили телевышку с антенной высотой 170 метров, началась ретрансляция первого канала Центрального телевидения.
В 1957 году Калужская область была награждена дипломом 1-й степени Всесоюзной сельскохозяйственной выставки за успехи в сельском хозяйстве.
10 апреля в СССР был запущен самый большой в мире синхофазотрон.
В Москве прошел Седьмой международный фестиваль молодежи и студентов.
4 октября в СССР произведен первый запуск искусственного спутника Земли.
В 1957-м тираж «Комсомолки» достиг 2 млн экземпляров. Это вдвое больше, чем в 1950 году.
1958
8 июля построено Калужское подземное хранилище газа — первое в России. Приказом Главного управления газовой промышленности СССР от 8 июля 1958 года организована Калужская опытная станция хранения газа.
3 декабря состоялось торжественное открытие нового здания Калужского областного драматического театра.
В Советском Союзе 7 февраля учрежден День советской молодежи, а 15–18 апреля прошел 13-й съезд ВЛКСМ.
В «Комсомольской правде» стал работать научным обозревателем Ярослав Голованов, книгами и статьями которого зачитывалась страна.
1959
30 мая прошел пуск шахты «Куровская». В этом же году открылось профессионально-техническое училище
в поселке Куровской.
В Калуге 11 января прошел общегородской митинг, посвященный запуску космической ракеты в межпланетное пространство.
В СССР запустили автоматическую станцию к Луне. Аппарат достиг поверхности планеты. Следующий космический аппарат облетел Луну и сделал снимки ее обратной стороны.
В сентябре в свое первое плавание вышел атомный ледокол «Ленин».
1960
В Калуге открылось новое здание железнодорожной больницы им. К. Э. Циолковского, рассчитанное на 350 коек.
На улице Салтыкова-Щедрина в Калуге открылась первая домовая кухня готовой продукции.
22 декабря образовался Калужский радиоламповый завод. Этот день считается днем рождения предприятия, так как в декабре 1960 года была изготовлена первая продукция — 38 калужских радиоламп 6Ж1П.
В СССР Запорожский завод «Коммунар» выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец» — ЗАЗ-965.
1961
13 июня первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин впервые посетил Калугу после возвращения с околоземной орбиты 12 апреля. Он заложил первый камень в основание будущего музея космонавтики и был избран почетным гражданином города.
11 августа Андрей Андреевич Кандренков избран первым секретарем Калужского обкома КПСС.
Помимо безусловных космических побед, в СССР в этом году происходили и более приземленные события. Например, 8 ноября вышел в эфир первый выпуск программы КВН и проведена десятикратная деноминация рубля.
По инициативе «Комсомолки» создан первый в СССР Институт общественного мнения. Между прочим, знаменитый всесоюзный спор «физиков и лириков» родился во многом благодаря ему.
1962
В августе в Калуге началось строительство завода телеграфной аппаратуры на улице Салтыкова-Щедрина.
На улице Суворова, у драмтеатра, открылась домовая кухня № 2, а в новой пятиэтажке на Ленина, 62 - продуктовый магазин «Дружба».
Мир в этом году пережил Карибский кризис. В конце октября 1962 года, после того как советскими ракетами был сбит американский самолет U-2, лидеры двух стран смогли удержаться от роковой ошибки. В результате советские ракеты были вывезены с Кубы, а американские — с территории Турции.
В Новочеркасске произошел бунт рабочих. Они протестовали против роста цен на продукты питания и одновременного снижения заработной платы. Выступление было подавлено силами милиции, армии и КГБ СССР. В результате конфликта были убиты или ранены десятки человек.
1963
4 ноября прошел запуск первой электрички в сторону Москвы от станции Калуга-II. Электропоезд «ЭР-2» отправился в путь в 13:32.
По инициативе ветеранов Великой Отечественной войны в 1963 году в Калуге создали Музей боевой славы. Он стал центром военно-патриотического воспитания молодежи и объединением ветеранского движения в городе.
В Москве подписан договор между СССР, США и Великобританией о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космическом пространстве и под водой.
В связи с продовольственным кризисом в СССР Никита Хрущев выступает с инициативой создания молочно-овощных хозяйств вокруг крупных городов и промышленных центров.
Выходит в свет первая в истории советской печати страница «КП» для подростков «Алый парус».
1964
В феврале в цехе №12 Калужского машиностроительного завода зажгли первую газовую горелку в год 90-летия предприятия. Также в этом году выпустили экспортный вариант путеукладочного крана и новые модели машин для нужд МПС СССР.
24 мая Юрий Гагарин вновь посетил Калугу, совершил экскурсию по Дому-музею К. Э. Циолковского и оставил запись в книге его почетных посетителей.
В этом же году в Калуге построили два кинотеатра, ретрансляционную телестанцию, запустили три троллейбусные линии, ввели в строй крупнейший путепровод, связавший улицу Московскую с северными районами города.
В феврале сборная СССР по хоккею с шайбой завоевала золотые медали зимней Олимпиады в австрийском Инсбруке.
Начал работу Волго-Донской канал, связывающий Москву и Ленинград.
На Пленуме ЦК КПСС Никита Хрущев освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР. Первым секретарем ЦК КПСС избран Леонид Брежнев.
Продолжение следует.
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