В Калуге масштабная проверка прошла в магазине «Светофор»

У этой сети возникли проблемы во многих регионах. Недавно проверяющие побывали и в торговой точке, расположенной в калужском Мстихино.

Фото: управление Россельхознадзора.

О результатах региональное управление Россельхознадзора сообщило в четверг, 27 февраля.

В торговом зале нашли консервы и мед, на которые не были оформлены ветеринарно-сопроводительный документы.

- Также в помещениях магазина была выявлена различная обезличенная мясная и рыбная продукция фактически неизвестного происхождения, качества и безопасности, - заявили в ведомстве. - Кроме того, установлены факты нарушения температурных режимов при хранении мясной продукции.

С продажи сняли более 700 килограммов консервов, свинины, рыбы и меда.

В ходе проверки также были отобраны образцы продукции для проведения лабораторных исследований.

В ранее исследованных образцах молочки выявлены признаки фальсификации, сообщили в Россельхознадзоре. Проверки обещают продолжить.