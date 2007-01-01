В Калуге масштабная проверка прошла в магазине «Светофор»
О результатах региональное управление Россельхознадзора сообщило в четверг, 27 февраля.
В торговом зале нашли консервы и мед, на которые не были оформлены ветеринарно-сопроводительный документы.
- Также в помещениях магазина была выявлена различная обезличенная мясная и рыбная продукция фактически неизвестного происхождения, качества и безопасности, - заявили в ведомстве. - Кроме того, установлены факты нарушения температурных режимов при хранении мясной продукции.
С продажи сняли более 700 килограммов консервов, свинины, рыбы и меда.
В ходе проверки также были отобраны образцы продукции для проведения лабораторных исследований.
В ранее исследованных образцах молочки выявлены признаки фальсификации, сообщили в Россельхознадзоре. Проверки обещают продолжить.