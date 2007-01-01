В Калужской области выплатили 100 тысяч рублей первой беременной студентке

Такая материальная поддержка введена для тех, кто учится на очном отделении.

Первой эту выплату получила студентка, которая учится в магистратуре ИАТЭ НИЯУ МИФИ, рассказал 27 февраля губернатор Владислав Шапша.

- Я уже говорил, что только материальными стимулами демографическую ситуацию не исправишь, - отметил глава региона. - Это очень тонкие и чувствительные вопросы. Решающую роль играют ценностные ориентиры. Именно они могут поменять отношение людей к семье, рождению детей. И, конечно, уверенность в будущем: достойная работа, комфортная и безопасная среда, решение жилищного вопроса.