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Общество

В Калужской области выплатили 100 тысяч рублей первой беременной студентке

Такая материальная поддержка введена для тех, кто учится на очном отделении.
Дмитрий Ивьев
16:51 сегодня
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Первой эту выплату получила студентка, которая учится в магистратуре ИАТЭ НИЯУ МИФИ, рассказал 27 февраля губернатор Владислав Шапша.

- Я уже говорил, что только материальными стимулами демографическую ситуацию не исправишь, - отметил глава региона. - Это очень тонкие и чувствительные вопросы. Решающую роль играют ценностные ориентиры. Именно они могут поменять отношение людей к семье, рождению детей. И, конечно, уверенность в будущем: достойная работа, комфортная и безопасная среда, решение жилищного вопроса.

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